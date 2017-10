110 Jahre Renault in Deutschland

Mit der derzeit jüngsten Modellpalette Europas und einem unverwechselbaren, eigenständigen Markendesign schreibt Renault im Jubiläumsjahr ein weiteres Kapitel seiner erfolgreichen Unternehmenshistorie. In den ersten neun Monaten 2017 legten die Neuzulassungen der Renault Gruppe in Deutschland um 14,8 Prozent auf fast 165.000 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zu. Der Marktanteil wuchs um 0,64 Prozentpunkte auf 5,87 Prozent.

Renault Deutschland ist darüber hinaus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Bundesrepublik: Rund 18.000 Menschen, überwiegend in den Partnerbetrieben, arbeiten in Deutschland für Renault. Renault war zudem eines der ersten Unternehmen, die direkt nach dem Mauerfall ab 1990 massiv in den Neuen Bundesländern investierten. Insgesamt investierte Renault gemeinsam mit den Partnern etwa eine halbe Milliarde Euro in das Händlernetz und leistete damit einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Neuen Bundesländer.

Foto: Presse Renault Deutschland AG