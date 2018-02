2018 wird der „Tag der Archive“ zum „Tag der Vereine“

Allein in Bautzen gibt es über 300 Vereine, deutschlandweit wohl mindestens 500.000. Versammlungsfreiheit und Vereinigungsrecht gehören zu den wichtigsten demokratischen Grundrechten. Grund genug, sich diesem Thema in aller Ausführlichkeit zu widmen. Folgerichtig steht der Tag der Archive am 3. März 2018 unter dem Motto „Demokratie und Bürgerrechte – das Vereinswesen im Archivverbund Bautzen“.

Der diesjährige Tag der Archive widmet sich bundesweit dem Thema „Demokratie und Bürgerrechte“. Dies nimmt der Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv Bautzen zum Anlass, das Vereinswesen in den Mittelpunkt seines Programms zu stellen. Ab 14.30 Uhr erwartet die Besucher in der Schloßstraße 10 ein vielfältiges Programm.

Im heutigen Deutschland spielen Vereine eine wichtige Rolle. Hier können sich Menschen mit gemeinsamen Interessen treffen und ihre unterschiedlichen Leidenschaften in der Gemeinschaft ausleben. Die Anfänge des Vereinswesens reichen sogar bis zu den Handelszünften und Kaufmannsgilden im Mittelalter zurück. Als frühe Formen vereinsähnlicher Zusammenschlüsse können die im 17. und 18. Jahrhundert gegründeten Sprach- und Literaturgesellschaften angesehen werden. Die heute bekannten Vereinsformen existieren jedoch erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem das Recht zur Gründung eines Vereins 1848 von der Nationalversammlung als bürgerliches Grundrecht anerkannt wurde. Diese Legalisierung belebte das Vereinswesen deutlich. Es entstanden Wohlfahrtsverbände, Turn,- Kultur- und Freizeitvereine – aber auch Vereine, die als Sammelbecken für politisch Gleichgesinnte dienten. So erlebte das Vereinswesen besonders im 20. Jahrhundert immer wieder Einschränkungen oder gar Verbote. Heute ist es ein wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Gesellschaft.

Unterlagen von Vereinen sind in vielen Archiven überliefert. Sie gehören – ebenso wie Archivgut aus privater Hand – zur Gruppe der nichtamtlichen Überlieferung. Der Tag der Archive bietet dem Archivverbund Bautzen daher einen würdigen Rahmen, um die Vereinsüberlieferung im Archivverbund vorzustellen und Unterlagen aus privater Hand zu übernehmen. Darüber hinaus erwartet die Besucher ein Begleitprogramm aus Publikationsverkauf und Ausstellungen. Der Eintritt ist frei.

Das ausführliche Programm entnehmen Sie bitte dem Faltblatt