In der Nacht zu Dienstag sind in Grossdrebnitz Unbekannte durch ein unverschlossenes Fenster in einen Betrieb an der Bischofswerdaer Straße eingedrungen. Die Täter stahlen eine Kasse – wohl in der Hoffnung auf reiche Beute. In dieser befanden sich jedoch nur 2,50 Euro. Den Schaden bezifferte der Unternehmer in Summe mit rund 1.000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen führt die weiteren Ermittlungen. (tk)