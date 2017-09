500. Geburt im Krankenhaus Bautzen

Bereits am 27. Juli 2017 wurde der kleine Collin in der Entbindungsklinik im Krankenhaus Bautzen geboren. Im Rahmen des Geburtenservice der Volksbank Bautzen eG mit der Oberlausitz-Kliniken gGmbH erhielten die Eltern am gestrigen Tag einen Scheck in Höhe von 500,00 Euro.

Volksbankvorstand Tilman Römpp von der Volksbank Bautzen war der Gratulant und überraschte gestern die Eltern mit einem Scheck in Höhe von 500 Euro. Familie Ehrentraut/Zosel wohnt in Sohland, es ist das zweite Kind der das Familienglück vervollständigt. Der kleine Ben, 4 Jahre, war gestern ebenfalls mit dabei.

Collin wurde am 27. Juli im Krankenhaus Bautzen geboren. Bei seiner Geburt wog er 3.800 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Zu den Gratulanten gehörte auch der Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Krankenhaus Bautzen, Christian Liebisch. Collin ist damit auf Grund der Zwillingsgeburten zum Zeitpunkt der Geburt hier im Haus das 505. Kind in diesem Jahr. Mittlerweile wurden 601 Kinder in Bautzen geboren. (Stand 4.9.2017)

Den besonderen Geburtenservice der Volksbank Bautzen eG in Kooperation mit der Oberlausitz-Kliniken gGmbH gibt es bereits seit dem Jahr 2006. Jedes 500. Baby, welches im Krankenhaus Bautzen oder im Krankenhaus Bischofswerda geboren wird, erhält eine Starthilfe in Höhe von 500,00 Euro.