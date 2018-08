Achtung! Schulbeginn in Sachsen

Trotz anhaltender Hitze beginnt am Montag in Sachsen wieder die Schule. Wie auch in den Vorjahren wird das Ordnungsamt des Landkreises Görlitz mit dem Schwerpunkt Schule in den ersten Wochen des neuen Schuljahres auf Tour sein. Sicher werden sich auch dieses Mal die Kraftfahrer vorbildlich auf die Situation einstellen.

Um die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überprüfen, wird das Ordnungsamt mit drei Messfahrzeugen, zumeist an den Schulstandorten, im Einsatz sein. Eine Unfallhäufung wurde in den letzten Jahren zu Schulbeginn nicht festgestellt. Im Rahmen des täglichen Dienstes wird das Ordnungsamt weiterhin besonderes Augenmerk auf die Bereiche im Straßenverkehr richten, in denen Kinder gefährdet sind.