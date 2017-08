AfD Wahlkampf mit Gauland

Nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl. Die Parteien bringen sich in Stellung und stellen ihre Kandidaten vor. So auch die AfD in Bautzen. Am Mittwoch besuchten über 500 Menschen eine AfD Veranstaltung auf dem Kornmarkt in Bautzen. Neben Gauland sprach auch der Direktkandidat für den Landkreis Bautzen Karsten Hilse.

Aufgabe der Polizei war es an dem Tag, den störungsfreien Verlauf aller nicht verbotenen, friedlichen Versammlungen sicherzustellen. Dazu waren im Stadtgebiet Bautzen mehrere Polizeibeamte im Einsatz. Während des Versammlungsgeschehens kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Vorfällen oder anderweitigen Störungen. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kam es im Tagesverlauf in der Innenstadt von Bautzen zu kurzweiligen Verkehrsbehinderungen