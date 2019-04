An Porsches Wiesen stehen neue Bäume

Der Rotary-Clubs Bautzen/Budyšin und die Stadtbegrüner Bautzen hatten eine Idee: Lasst uns an der Bleichenstraße eine Allee pflanzen! Damit stießen sie bei Baubürgermeisterin Juliane Naumann schnell auf offene Ohren: „Ich gehöre ich ja zu den großen Befürwortern von mehr Stadtgrün und im vergangenen Jahr haben wir auch schon einige Ideen in die Praxis umgesetzt. Auch die Idee von einer Baumallee habe ich sofort begrüßt“. Ein passendes Grundstück war mit Porsches Wiesen schnell gefunden und gemeinsam mit den Fachleuten der Bautzener Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft (BBB) wurden die Baumarten sorgfältig ausgewählt.

Am vergangenen Sonnabend machten sich dann etwa 30 Rotaryer und Stadtbegrüner mit Spaten, Hacken und Schaufeln auf den Weg, um der Stadt eine neue Baumallee aus Traubenkirschen, Mehlbeeren, Ebereschen und Felsenbirnen zu pflanzen. Es wurden Pflanzgruben ausgehoben, die Pflöcke gesetzt und mit Eimern und Gießkannen die Bäume gewässert. „Die Stimmung war gut, das Wetter hat gepasst und ich glaube, dass es für die Bäume keinen besseren Start geben kann“, resümierte Juliane Naumann. In den kommenden Tagen werden Mitarbeiter der BBB die Bäume noch fachgerecht an den Baumpfählen befestigen und die Baumscheiben mit Rindenmulch gegen Austrocknung schützen.

Der Präsident des Rotary-Clubs, Herr Dr. Matthias Linke, hofft auf eine Signalwirkung: „Jeder kann mit einem kleinen Beitrag zum Schutz des Klimas und der Artenvielfalt beitragen“. Für das kommende Jahr sind weitere Pflanzungen geplant. Bis dahin bedankt sich die Stadt bei allen Beteiligten für die Planungen, die Vorbereitung und die Umsetzung des Alleeprojekts. Nun gilt es aber, die gepflanzten Bäume über einen hoffentlich nicht zu heißen Sommer zu bringen. Nach einem Jahr der Fertigungspflege wird der Bestand dann von der Stadt übernommen.