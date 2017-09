Anita & Alexandra Hofmann zu Gast in der Blauen Kugel

Anita & Alexandra Hofmann – das sind zwei wunderbare Stimmen, 15 Instrumente, 20 Alben, 59 Tourneen, unzählige TV-Auftritte und tausende von Fans in ganz Europa. Über 28 Jahre Anita und Alexandra – das bedeutet aber auch konsequente Weiterentwicklung in Musik und Stil. Mit ihrem heutigen Sound für modernen deutschen Schlager sind sie am Puls der Zeit.

Das Geheimnis ihres Erfolges sind Multitalent, Professionalität, Charme und ein Hauch Sexappeal. Mit dieser unschlagbaren Mischung verzaubern Anita und Alexandra als Album-, Tournee- und Galakünstler seit über zweieinhalb Jahrzehnten ihr Publikum auf höchstem Niveau. Sie zählen seit Jahren zu den bekanntesten Stars der Szene. Zwei einzigartige authentische Stimmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Anita mit ihrer engelsgleichen Sopranstimme und Alexandra als fetzige Rockröhre ergeben einen unvergleichlichen Sound mit einem extrem breiten musikalischen Spektrum. Zwei authentische Stimmen gemixt mit modernen Rhythmen, die auch in den kommenden Jahren für Furore in den Charts und für volle Hallen in Stadt und Land sorgen werden.

Lassen Sie sich am Freitag, 27. Oktober 2017 um 16:00 Uhr in der „Blauen Kugel“ in Cunewalde von Anita & Alexandra Hofmann entführen in ihre weite, fantasievolle Welt der Musik und sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Vorverkauf bei der Tourist-Information Cunewalde (Tel. 035877 80888) oder bei allen RESERVIX-Vorverkaufsstellen .

Wir verlosen dazu 2 x 2 Eintrittskarten.

Verlosung Stichwort: Geschwister Hofmann

Einsendeschluß ist der 20. Oktober. 2017. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.

Foto: www.anita-alexandra.de