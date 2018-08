Am 24. August wurde in Beck´s Obstscheune im Pirnaer Ortsteil Krietzschwitz die Apfelsaison 2018 eröffnet. Der Landesverband “Sächsisches Obst” e. V. erwartet Ernteeinbußen von zehn bis zwanzig Prozent aufgrund der langanhaltenden Trockenheit. Eine gewöhnliche Ernte erbringt rund 90 000 Tonnen Äpfel in Sachsen, in diesem Jahr wird das Ernteergebnis auf rund 75 000 bis 80 000 Tonnen geschätzt. Damit läge das Ergebnis über dem des Vorjahres (70 000 Tonnen). Damals war eine ungünstige Witterung während der Apfelblüte Grund für die Einbußen. Auch deutschlandweit wird das Ernteergebnis aus dem Frostjahr 2017 (597 000 Tonnen Äpfel) weit übertroffen. Die Prognose für Deutschland geht von 990 000 Tonnen Äpfeln aus. Damit liegt das Ergebnis aber unter der Erntemenge im Jahr 2016 in Höhe von 1 032 913 Tonnen.

“Es zeigt sich auch in diesem Jahr, dass Produktion unter freiem Himmel besonders anspruchsvoll ist”, sagte Staatssekretär Dr. Pfeil. “Für die sächsischen Obstbauern ist es Jahr für Jahr eine Herausforderung, den Naturrisiken durch Initiativen, Innovationen und großem Engagement die Stirn zu bieten. Wetterbedingte Extreme werden in Zukunft zunehmen. Um besser dagegen geschützt zu sein, setzen wir mit unseren Forschungsvorhaben in enger Zusammenarbeit mit der Praxis auf klima- und standortangepasste Sorten, die Frost- oder Trockenheitsperioden besser überstehen.”

Hintergrund:

In Sachsen werden Äpfel auf einer Fläche von knapp 2 500 Hektar erzeugt. Die Apfelfläche nimmt bei insgesamt 4 200 Hektar damit rund 60 Prozent der gesamten sächsischen Obstbaufläche ein. Somit stellt der Apfel nach wie vor die wichtigste Obstkultur in Sachsen dar. Das Sortenspektrum umfasst insbesondere die Sorten Gala, Jonagold, Jonagored, Jonaprince, Elstar, Idared oder Pinova.