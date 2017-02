Auszeichnung für Best Western Hotel Bautzen

Das Best Western Plus Hotel Bautzen liegt inmitten der über 1.000-jährigen Altstadt umgeben von den berühmten Bautzener Türmen, verwinkelten Gassen und dem historischen Charme der Oberlausitz. Ab sofort darf sich das Hotel erneut mit vier funkelnden Sternen entsprechend der europäischen „Hotelstars Union“ schmücken. Der Hoteldirektor Holger Thieme nahm stolz die Wiederholungsklassifizierung von Vertretern des DEHOGA-Regionalverbandes Dresden entgegen. Alle drei Jahre werden die zahlreichen Qualitätskriterien nach den inzwischen europaweit gültigen Standards überprüft.

„Umfangreiche Kriterien müssen erfüllt werden, bevor man die Zertifizierung erhält und die Wertigkeit des Hotels nach außen entsprechend transportieren kann. Unter der Best-Western-Flagge ist es für uns die zweite Zertifizierung und ein ausdrucksstarkes Zeichen von Qualität und Güte. Viele Internetportale werben mit Sterneauszeichnungen, aber allein die DEHOGA-Sterne-Zertifizierung geht einher mit einer klaren Prüfung, während andere Bewertungen eher subjektiv erfolgen“, so Holger Thieme, Hoteldirektor des Best Western Plus Hotel Bautzen. „Mit den Hotelsternen schaffen wir Verlässlichkeit für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Sie sind eine verlässliche Basis hinsichtlich der Bewertung von Qualität, Interieur, Service oder auch Dienstleistung sowohl für den Tourismus als auch für Geschäftskunden. Wir verpflichten uns mit den vier Sternen, diese Leistung jeden Tag zu erbringen und sind um eine kontinuierliche Qualitätssteigerung bemüht. Die Auszeichnung gebührt somit unserem Team, das stets zum Wohle des Gastes agiert.“