Autofinanzierung ohne Schufa: So erkennen Sie seriöse Kreditangebote

Ob Gebrauchtwagen oder Neuwagen: Wer sich ein neues Auto zulegen möchte, realisiert dies in der Regel über eine Autofinanzierung. Durch den Verzug einer Rechnung oder eines offenen Kredites kann ein negativer Schufa-Eintrag schnell entstehen. Eine Autofinanzierung ohne Schufa-Abfrage ist dennoch möglich.

Recherche, Informationen und Vergleiche sind das A und O bei einem Kredit ohne Schufa. Online wimmelt es vor unseriösen Angeboten. Gründe für einen Kredit ohne Schufa gibt es viele – sei es eine plötzliche Notlage, schlechte Bonität oder negative Schufa-Einträge. In der Regel verweigern Banken Kredite, sobald ein negativer Eintrag besteht. Der Traum vom neuen Auto ist schnell geplatzt.

Schufafreie Kredite haben strengere Vergabekriterien als reguläre Kredite. Kredite ohne Schufa sind oftmals Kleinkredite bis 5.000 Euro. Für einen Gebrauchtwagen reicht das definitiv aus.

Dennoch müssen gewisse Kriterien erfüllt sein.

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis muss vorgewiesen werden, welches seit mindestens einem Jahr besteht. Kreditsteller müssen mindestens 18 Jahre alt sein und höchstens 58 Jahre alt.

Achtung bei unseriösen Kreditangeboten

Unseriöse Kreditanbieter verlangen vorab Gebühren oder wollen zusätzliche, unnötige Versicherungen verkaufen. Achten Sie stets auf solche Angebote und lesen das Kleingedruckte sorgfältig. Die Gefahr noch tiefer in die Verschuldung zu geraten ist groß. Daher sind Informationen und Vergleiche der verschiedenen Angebote das oberste Gebot. Bei Verbraucher.eu finden Interessierte eine Übersicht der seriösen Autokredite ohne Schufa.

“Schweizer Kredit” als Alternative

Im Ausland ist eine Institution wie die Schufa nicht bekannt. Einen Kredit trotz Schufa zu erhalten, trägt auch den Namen “Schweizer Kredit”. Die finanzierenden Institute haben ihren Sitz oftmals in der Schweiz und in Liechtenstein. Die Antragsteller durchlaufen den gleichen Bonitätsprüfungsprozess wie in Deutschland – allerdings ohne Schufa-Anfrage.

Die Schufa wird dann nicht geprüft, wenn ein Gehalt von mindestens 1300 Euro netto vorliegt. Es wird weniger mit Kreditsicherheiten gearbeitet, denn der Schweizer Kredit für Deutsche muss mit dem Gehalt abgesichert werden. Für Studenten, Rentner oder Arbeitssuchende ist diese Option keine Lösung.

Eine Autofinanzierung trotz negativer Schufa sollte nur dann in Betracht gezogen werden, wenn sich ein positiver Saldo abzeichnet. Ein Kreditantrag geht in der Regel problemlos über die Bühne, wenn der Kunde die Bedingungen erfüllt.

Ein Auto ist für viele Verbraucher kein reines Privatvergnügen mehr, sondern beruflich notwendig. Ein Autokauf kann daher die Existenz sichern. Der Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens ist in Deutschland der häufigste Grund für eine Kreditaufnahme.