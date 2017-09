Bautzener Stadtlauf am 9. September

Am Sonnabend, dem 9. September 2017, findet der 24. Bautzener Stadtlauf statt. Start- und Zielbereich der Veranstaltung ist der Postplatz. Ausgehend hiervon verläuft die Strecke über die Dr.-Ernst-Mucke-Straße, entlang der Anlagenwege parallel zur Wallstraße bis etwa 50 m vor der Kreuzung S 111 (Wendepunkt Nord) zurück auf dem Gehweg Wallstraße bis Bahnhofstraße, weiter im Bereich der Schilleranlagen bis zum Deutsch-Sorbischen Volkstheater (Wendepunkt Süd, vor Einmündung Äußere Lauenstraße) und zurück auf dem Anlagenweg bis zum Zielbereich am Postamt.

Der Postplatz als Start- und Zielbereich wird in der Zeit von 7.00 bis ca. 18.00 Uhr für den fließenden Verkehr gesperrt. In diesem Zusammenhang entfallen auch sämtliche Parkflächen in diesem Bereich.

Weiterhin werden alle Straßen, welche die Veranstaltungsstrecke kreuzen, in diesen Abschnitten voll gesperrt. Dies betrifft die Dr.-E.-Mucke-Straße, zwischen Postplatz und Wallstraße, die Tuchmacherstraße, zwischen Lotzestraße und Wallstraße und die Rosenstraße, zwischen Lotzestraße und Wallstraße.

Die Zufahrt zu den nicht gesperrten Fahrbahnabschnitten Lotzestraße, Rosenstraße und Tuchmacherstraße muss während der Veranstaltungszeit über die Steinstraße/Lotzestraße erfolgen. Hierzu wird die Einbahnstraßenregelung Lotzestraße für den Fahrbahnabschnitt zwischen Tuchmacherstraße und Rosenstraße aufgehoben.

Die Zufahrt zur Karl-Marx-Straße und dem westlichen Abschnitt Tuchmacherstraße wird über den Lauengraben, Seminarstraße, Goschwitzstraße sichergestellt. Die Kurt-Pchalek-Straße kann über die Steinstraße, Lotzestraße, Rosenstraße angefahren werden. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

