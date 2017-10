Am Samstag den 21.10.2017 und Sonntag den 22.10.2017 lädt der Verein „Vogelfreunde Bautzen e.V.“ zur „Großen Bautzener Vogelschau“ in der Turnhalle

Göda , Schulstraße 14, 02633 Göda mit großer Vogelbörse ein. Es werden über 50 verschiedene Vogelarten, vom Zebrafink bis zum Gelbhaubenkakadu zu bewundern sein.

Öffnungszeiten sind am Samstag von 9.00h – 18.00h und Sonntag von 9.00h – 17.00h