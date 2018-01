Am Sonnabend, den 13. Januar 2017, ab 16 Uhr, lädt die Ortsfeuerwehr Bischofswerda wieder zum Weihnachtsbaumverbrennen auf den Festplatz am Goldbacher Weg es. Gestartet wird 16.15 Uhr mit einem Fackel- und Lampionumzug, organisiert durch die Jugendfeuerwehr – danach wird der Haufen angebrannt. Für das leibliche Wohl wird direkt am Feuer gesorgt.

Weihnachtsbäume können ab sofort auf dem unteren Festplatz abgelegt werden.