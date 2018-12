Brand einer Lagerhalle in Obergurig

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine offenstehende Lagerhalle (40m x 40m) einer Dachdeckerfirma in der Nacht zum Sonnabend in Brand. Im Inneren der Halle waren größere Mengen Feuerholz, Baumaterial und ein Baukran gelagert. Der gesamte Halleninhalt wurde vollständig vernichtet. Die Bausubstanz der Halle selbst erlitt durch das Feuer ebenfalls erheblichen Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten mehrere Brandausbruchstellen in der Halle fest. Der entstandene Sachschaden wurde durch den Eigentümer mit mindestens 150.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.