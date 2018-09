Caravan-Reisemobile-Eyke lädt zur 15. Camperparty

Das Reisen auf Rädern ist beliebt wie nie. Das zeigt auch der Besucherrekord von fast 250.000 Caravan- und Campingfreunden beim Caravan Salon Düsseldorf. Was im Bereich der mobilen Freizeit gerade im Trend liegt und welche Modelle in der kommenden Saison angesagt sind, präsentiert Caravan-Reisemobile-Eyke am 15. und 16. September bei seiner jährlich stattfindenden Camperparty.

214.000 qm Ausstellungsfläche, mehr als 130 Marken, über 2.100 Freizeit-Fahrzeuge und ein neuer Besucherrekord. Der Caravan Salon Düsseldorf ist jedes Jahr ein Highlight für Fans der mobilen Freizeit und ein jährlicher Fixtermin für Händler und Hersteller. Auch der InterCaravaning-Händler Caravan-Reisemobile -Eyke war bei der weltgrößten Messe für Reisemobile und Caravans vertreten. „Immer mehr Familien mit Kindern interessieren sich für die mobile Freizeit“, weiß Viola Eyke, Firmeninhaberin von Caravan-Reisemobile-Eyke. „Die Modelle werden in der kommenden Saison noch komfortabler und praktikabler.“ Insbesondere die neuen Sondermodelle der IC Line überzeugen mit umfangreichen Mehrwertaustattungen zu attraktiven Preisen.

Wer nicht die Gelegenheit hatte, den Caravan Salon Düsseldorf zu besuchen, kann die Campingtrends 2019 auf der 15. Camperparty von Caravan-Reisemobile-Eyke besichtigen – darunter auch die neuen IC Line Sondermodelle von InterCaravaning. Zwei Tage lang – am 15. und 16. September – lädt der Händler auf sein Unternehmensgelände in Kamenz und berät Interessenten und Freunde der mobilen Freizeit rund um Fahrzeuge, Zubehör und Technik. „Kommende Saison gibt es einige Neuheiten auf dem Markt. Wir freuen uns, unseren Besuchern die Highlights 2019 so kurz nach dem Caravan Salon Düsseldorf vorstellen zu können“, so Eyke. Auf der Camperparty warten viele weitere Angebote auf die Besucher: Von Sonderrabatten auf die Wohnmobilmiete über eine Verlosung bis hin zu einem bunten Kinderprogramm. Weitere Informationen und alle Termine von Caravan-Reisemobile-Eyke finden Interessenten unter www.caravan-reisemobile-eyke.de/unternehmen/events.html.