Casinospaß in der virtuellen Welt

Viele Menschen reizen Casinospiele grundsätzlich. Doch vor allem, wer etwas entlegen wohnt, hat nicht die Möglichkeit, regelmäßig ein traditionelles Spielhaus zu besuchen. Anfahrtswege von mehreren Stunden, um am Roulettetisch oder beim Poker sein Glück zu versuchen, nehmen manche nur ein oder zweimal im Jahr in Kauf. Seit einigen Jahren hat sich die Szene jedoch entscheidend gewandelt: immer mehr Interessierte registrieren sich in einem online Casino und nutzen die einzigartige Möglichkeit, zu jeder Tageszeit ein Spiel wagen zu können.

Warum boomen online Casinos?

Glückspiel ist keine Erscheinung der modernen Welt. Schon vor tausenden Jahren versuchten Menschen in aller Welt, beim Spiel das große Geld zu machen. Sich endlich einmal seine geheimsten Wünsche erfüllen zu können, davon träumen viele. Ob es die langersehnte Weltreise, ein Sportwagen oder ein eigenes Haus ist, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Kaum jemand kann sich dem Reiz des Glückspiels entziehen, egal ob es sich um Roulette, Poker, Lotto oder Sportwetten handelt. Immer wieder hört man von glücklichen Gewinnern, die mehrere 100.000 Euro oder sogar Millionen abgeräumt haben. So gering die Chance auf dem Papier sein mag, sie besteht und gibt Spielern Hoffnung. Das tägliche Leben hat sich in den letzten Jahren generell geändert. Vieles, was man früher persönlich erledigt hat, passiert heute virtuell. Sei es der Bücher- oder Kleidungskauf oder die Pflege sozialer Kontakte im Netz, das Internet leistet wertvolle Dienste. Der Trend zur Informationssuche und zum Einkauf in der virtuellen Welt hat auch vor online Casinos nicht Halt gemacht. Die Betreiber kennen die Zahlen der Internetnutzer genau: Während 2001 nur 37 Prozent aller Menschen in Deutschland regelmäßig das Internet nutzen, waren es 2009 schon fast 70 Prozent. Bei ständig steigender Tendenz waren es 2017 bereits 81 Prozent.

Welche Vorteile bieten online Casinos?

Wie bereits erwähnt muss man für den Besuch in einem online Casino keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen. Man setzt sich einfach vor den PC oder Laptop und schon kann das Spiel beginnen. Außerdem setzen einige Betreiber bereits vermehrt auf das Smartphones und bieten grafisch einwandfreie Apps an. Zwar ist die Auswahl an Spielen für das Handy geringer als auf den Homepages, die man über den Computer abruft. Allerdings kann man mit dem Smartphone überall spielen, die meisten haben das Gerät ja ständig dabei. Spieler erfreut auch die große Vielfalt bei online Casinos, zu den Standardspielen gehören unter anderem:

Roulette

Black Jack

Poker

Automatenspiele z.B. Book of Ra

Bei vielen Anbietern gibt es darüber hinaus auch live Casinos. Dabei spielt man gegen „echte“ Gegner, beim Roulette z.B. sieht man den Croupier ganz wie in einem echten Casino. Dabei ist echtes Casino-Feeling garantiert. Vorteile genießt man, wenn man sich zum ersten Mal in einem bestimmten online Casino registriert. Dann kann man sich nämlich über kräftige Rabatte freuen. Die meisten Betreiber locken mit attraktiven Bonusprogrammen. So wird zum Beispiel der Betrag der ersten Einzahlung verdoppelt oder man kann Freispiele nutzen.

Wie erkennt man ein seriöses online Casino?

Natürlich möchte niemand von Cyberkriminellen betrogen werden. Wie in anderen Geschäftsbereichen auch gibt es bei online Casinos auch Anbieter, die es mit den Auszahlungen nicht so genau nehmen oder ihre Kunden auf andere Weise betrügen. Um solchen Problemen zu entgehen, sollte man sich unbedingt für einen seriösen Anbieter entscheiden. Plattformen, wo man das beste online Casino auswählen kann, testen regelmäßig viele verschiedene Anbieter und helfen somit Interessierten, das beste online Casino zu finden. Oft findet man eine Kurzübersicht mit den wichtigsten Punkten. Dabei werden Details zu den Bonusprogrammen veröffentlicht und man kann nachlesen, ob das Casino Besonderheiten wie Live Casino anbietet. Weitere Merkmale für einen seriösen Anbieter sind:

Mitgliedschaft bei einer Regulierungsbehörde wie Ecogra

Gültige Glückspiellizenz

Daten des Betreibers sind veröffentlicht

Informationen zum Spielerschutz werden veröffentlicht

Zuverlässige Auszahlung

Über viele dieser Punkte gibt die Homepage des online Casinos Auskunft. Darüber hinaus lohnt es sich auch, die Rezensionen anderer Kunden zu beachten. Darin findet man wichtige Hinweise darauf, ob ein online Casino seriös arbeitet. Wichtig ist auch, die Zahlungsmodalitäten zu beachten. Zu den Standardmöglichkeiten zählen die Zahlung mit Kreditkarte, Sofortüberweisung, PayPal, E-Wallets oder eine normale Banküberweisung. Dabei muss man allerdings beachten, dass der Transfer mehrere Tage in Anspruch nehmen kann und man somit nicht gleich um Geld spielen kann. Außerdem sollte man im Sinne des Datenschutzes darauf achten, dass Details zu den Kontodaten oder zur Person nur über eine verschlüsselte Verbindung übertragen werden.