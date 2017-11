DANCE MASTERS! Best of Irish Dance kommt nach Bautzen

DANCE MASTERS! Best of Irish Dance kommt am 03.03.2018 um 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle Am Schützenplatz nach Bautzen. Herzlich Willkommen zu DANCE MASTERS! – Entlang der fesselnden Love-Story von Patrick und Kate erleben Sie das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Stepptanzgeschichte! Zwölf der weltweit besten irischen Stepptänzer wirbeln und „clicken“ in atemberaubendem Tempo über die Bühne und scheinen die Gravitation oft einfach aufzuheben. Dazu die fröhlich mitreißenden Gitarren-Rhythmen, traditionellen Pipes und original irischen Vocals der allabendlich gefeierten Band.

Die ansteckende Lebensfreude und ungestüme Dynamik der DANCE MASTERS in Kombination mit tänzerischer Präzision und perfekter Choreografie fasziniert Hunderttausende begeisterter Besucher seit Jahren immer wieder.

Karten ab 32,90€ (exkl. Rabatt) erhältlich bei der Sächsischen Zeitung, dem Wochenkurier, dem Oberlausitzer Kurier und an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter 0365-5481830 und

www.bestofirishdance.de

Wir verlosen dazu 5 x 2 Freikarten.

Verlosung Stichwort: Irish Dance

Einsendeschluß ist der 10. Dezember. 2017. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.