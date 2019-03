Debütanten-Tanzpaare für Bautzener Bühnenball gesucht!

Zum ersten Mal werden Debütanten-Tanzpaare den Bautzener Bühnenball in diesem Jahr mit einer einstudierten Choreographie eröffnen.

Für den diesjährigen Bautzener Bühnenball am 8., 9. und 10. November 2019 sucht das Deutsch-Sorbische Volkstheater gemeinsam mit der Tanzschule Pohle aus Bautzen tanzbegeisterte junge Frauen und Männer im Alter von 16 – 30 Jahre, die zum Bautzener Bühnenball als Debütanten-Tanzpaare auftreten möchten.

Jeder, der auch einmal den Eröffnungswalzer tanzen und einen unvergesslichen Abend erleben möchte, ist eingeladen, sich zu bewerben.

Eine gewisse Tanzerfahrung ist dabei jedoch von Vorteil – den Debütanten

in Bautzen wird durchaus tänzerisches Können abverlangt.

Interessierte stellen sich bitte an einem der beiden Castingtermine im

Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen (Seminarstr. 12, bitte am

Bühneneingang melden) vor:

6. April 2019, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

oder

12. April 2019, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Vorkenntnisse: Standardtanz Wiener Walzer (Fortgeschrittenen Niveau)

Schriftliche Anmeldung bitte per Email für einen der beiden Castingtermine erforderlich.

Bitte anmelden bei kbb@theater-bautzen.de“Debütanten Bühnenball”