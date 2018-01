Die besten Casinos in und um Bautzen

In der kühlen Winterzeit zieht es die wenigsten Leute nach draußen ins Freie. Lieber bleiben wir im warmen Zuhause, gehen in ein gemütliches Café oder schauen uns einen Film im Kino an. Eine weitere Möglichkeit sich die Zeit zu vertreiben sind die vielen Spielhallen und Casinos in und um Bautzen. Bei einigen davon wird weit mehr geboten, als reine Glücksspielunterhaltung. Wir möchten Ihnen die besten Anbieter etwas näher vorstellen und stellen eine kostengünstige sowie risikoarme Alternative im Internet vor.

Welche Anbieter gibt es in rund um Bautzen?

Einer der Betreiber von Spielhallen und Casinos in Bautzen ist die Maxim Automatenbetriebs GmbH. Ableger finden sich unter anderem im Kornmarkt 3 sowie an der Ecke Neusalzaer Straße / Bertha-von-Suttner Straße. Die Maxim Spielhallen bieten neben Spielautomaten von renommierten Herstellern, wie Novomatic und Bally Wulff, auch einige Unterhaltungsspielgeräte und Terminals zum Internet surfen. Die Spielstätten haben montags bis samstags von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag können Sie ebenfalls Ihr Glück versuchen. Zum Wochenende stehen ab 10 Uhr morgens die Geräte zur Verfügung.

Der zweite, größere Anbieter von Spielhallen sind die Cash Casinos, die von der Wenzel Entertainment GmbH betrieben werden. Zu finden sind die Spielhallen auf der Neusalzaer Straße, Dr.-Peter-Jordan-Straße und im Lauengraben. Gut möglich, dass Sie bereits des Öfteren auf Werbebanner der Cash Casinos gestoßen sind. Die gelben Banden mit blaurotem Schriftzug sind regelmäßig auf der Pferderennbahn in Dresden und Motorsportevents in der Region zu sehen.

Billardhallen mit Spielautomaten

Neben Spielhallen, deren Angebote hauptsächlich auf Glücksspiele ausgelegt sind, gibt es in Bautzen ebenfalls einige Billardhallen in denen Sie an Spielautomaten Ihr Glück herausfordern können. Dazu gehören die Billard-Bar Double Inn und Billardgarage. Obwohl diese Einrichtungen nicht direkt als Casino bezeichnet werden können, möchten wir Sie Ihnen nicht vorenthalten.

Das Double Inn ist an allen Tagen der Woche von 10 bis 1 Uhr (Spielautomaten bis 23Uhr) geöffnet und wird von der Rösner Automaten GmbH mit Spielautomaten versorgt. Neben dem Angebot an Glücksspielen, stehen in der Billard-Bar einige weitere Spiele zur Auswahl. Unter anderem können Sie sich kostenlos Brettspiele ausleihen, an der Dartscheibe Ihr Können unter Beweis stellen und selbstverständlich Pool-Billard spielen. Das kostet gerade einmal 3€ die Stunde. Darüber hinaus gibt es während der gesamten Öffnungszeiten warme und kalte Speisen und in den Sommermonaten lädt der Biergarten zu ein paar gemütlichen Stunden ein.

In der Billardgarage in Bautzen gibt es Spielautomaten von Bally Wullf, dem sehr beliebten Spieleentwicklerstudio der SCHMIDT Gruppe. Die Glücksspiele sind in der Garage aber nur die Kirsche auf der Torte und das Angebot geht weit darüber hinaus. Es kann unter anderem auf 2 Bahnen gebowlt werden. Dort finden bis zu 20 Personen Platz und sonntags kostet eine Bahn nur 8€ pro Stunde (normalerweise 10€). Darüber hinaus können Sie dort jederzeit Shisha rauchen. Dafür stehen 10 verschiedene Geschmackssorten zur Auswahl. Von Honigmelone über Schokolade bis hin zum Orangengeschmack, sollte für jeden das Richtige dabei sein.

Günstige Alternativen zu Spielhallen

Die Vielfalt an Casinos und Spielhallen in und um Bautzen kann sich definitiv sehen lassen. Es gibt noch einige mehr, als die hier vorgestellten Einrichtungen. Gegen das abwechslungsreiche Angebot mit Tausenden von Spielautomaten in Online Casinos kann es allerdings nicht mithalten. Im Internet bietet sich Spielern ein weiterer Vorteil, der nicht außer Acht gelassen werden sollte: Sie können dort völlig kostenlos spielen.

Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen können alle Online-Spielautomaten sowie weitere Casinospiele, unter anderem Roulette, Blackjack und Baccarat, jederzeit mit Spielgeld gespielt werden. Dafür ist nicht einmal eine Registrierung im Casino nötig. Einfach die Seite des Casinos aufsuchen, das gewünschte Spiel auswählen und den „Spielen aus Spaß“ Modus auswählen. Gegebenenfalls wird dieser Modus anders genannt, aber vom Prinzip her funktionieren sie immer gleich. Das Casino gibt Ihnen Spielgeld, dass jederzeit neu aufgefüllt werden kann. Sie riskieren nichts, können auf diese Weise aber natürlich auch kein echtes Geld gewinnen.

Bei der zweiten Möglichkeit sieht das schon ganz anders aus. Mit Freispielen, die Sie bei vielen Online Casinos bereits für die Registrierung und ohne Einzahlung erhalten, bietet sich die Chance echtes Geld zu gewinnen. Hier können Sie mehr darüber in Erfahrung bringen. Dort erfahren Sie auch, wo Sie die besten Freispielangebote finden, ob es Haken gibt und welche Online Casinos sicher und fair sind. Die Wahl des Casinos sollten sie nämlich in keinem Fall dem Zufall überlassen. Zusammenarbeit mit unabhängigen Prüfungsstellen, erstklassige SSL-Verschlüsselungstechnologien sowie ein kompetenter und offener Umgang mit Spielsucht stehen bei einem guten Anbieter immer im Mittelpunkt.

Freispiele und daraus resultierende Gewinne sind (fast) immer an gewisse Bedingungen geknüpft. Besonders über Umsatzbedingungen sollten Sie sich im Vorfeld stets in Kenntnis setzen. Sie geben an, wie oft Gewinne aus Freispielen im Casino umgesetzt werden müssen, bevor Sie das Geld tatsächlich auszahlen dürfen. In seltenen Fällen gehören die Freispielgewinne einfach Ihnen und können sofort ausgezahlt werden. In jedem Fall sind Sie nie gezwungen eigenes Geld einzuzahlen und können nach Beendigung der Freispiele wieder mit Spielgeld spielen oder die Freispielaktion eines anderen Online Casinos wahrnehmen.

Gibt es Unterschiede zwischen Online Spielautomaten und solchen in Spielhallen

Über die letzten Jahre haben immer mehr Spielautomaten aus herkömmlichen Spielhallen den Weg in Online Casinos gefunden. Wer ein Lieblingsspiel hat, dass er seit Jahren gerne spielt, der hat gute Chancen dieses Spiel auch online zu finden. Die Spiele ähneln sich und laufen prinzipiell gleich ab – mit einem großen Unterschied.

Spielhallen haben erheblich höhere Kosten zu tragen als Ihre Pendants im Internet. Mieten, Servicekräfte, Automatenwartung und einiges mehr sind alles Ausgaben, die ein Online Casino nicht zu Tragen hat. Zudem kann an einem Automaten in der Spielhalle immer nur eine Person spielen, während im Casino eine Spielautomatensoftware theoretisch Millionen Spieler gleichzeitig bedienen kann. Die geringeren Kosten für die Betreibung eines Online Casinos führen zu besseren Auszahlungen für Spieler.

Ein Automatenspiel, das es sowohl im Internet als auch in der Spielhalle um die Ecke gibt, zahlt seinen Spielern im Internet erheblich mehr aus. Zwar hat das Casino trotzdem auf lange Sicht immer die Nase vorn, aber Sie haben bessere Chancen Online länger zu spielen oder den großen Gewinn zu landen, von dem alle träumen.