Die Entwicklung des Online Gaming

Seit den Tagen des guten alten Videospiels zuhause auf der Konsole aht sich viel getan. Hinzu gekommen ist schon lange eine Sache, die die meisten Casino-Spieler heute nicht mehr missen möchten. Das Casino hat einen Platz im Internet gefunden. Wie schön für all jene, die immer schon gerne mal ein paar Münzen in den Spielautomat geworfen und sich am Klingeln der Kassen und Rattern der Walzen gefreut haben. Viele Spieler teilen ihre Erfahrungen mit Casinos in Foren für Casino-Spieler. Eine Jackpot City Erfahrung lesen ist jedoch nicht das Gleiche, wie selber dabei zu sein, bzw. selber im Online Casino zu spielen.

Wer sich erinnern kann, der weiß, dass die ersten Online-Casinos etwas anders aussahen als heute. Die klassichen Arkade-Spiele sieht man heute nur noch in moderner Form oder als Retro-Automat. Ganze Webseiten befassen sich heute damit, neue und immer neue alte Spiele auf den Markt zu werfen. Das Arkade-Spiel beherrschte eine ganze Generation und hat sie scheinbar bis heute nicht losgelassen. Die meisten Jugendlichen waren damals in spärlichen beleuchteten Zimmern zu finden, lebten tagelang ohne frische Luft und kamen mit nur wenig Nahrung aus. Im Prinzip hat sich da nicht viel geändert, entgegen der öffentlich kund getanen Meinung vieler Mitt- und Endvierziger, dass man in ihrer Jugend doch noch echtes Spiel kannte, mit aufgeschrammten Knien und abenteuergefüllten Nachmittagen mit Freunden. Die Abenteuer fanden in der Realität auf der Spielkonsole statt.

Doch heute gibt es viel mehr Auswahl. Insbesondere die Casinospiele haben es uns ja so angetan. Aber auch die klassischen Spiele, mit Gegnern, ohne Geldeinsatz (wenn man einmal den Shopping-Aspekt von World of Warcraft und ähnlichen Spielen beiseite lässt) bzw. alles was kein Glücksspiel ist, hat enorme Fortschritte gemacht und erfreut sich nie gekannter Beliebtheit. Nebenher verbindet es Menschen über Grenzen und Kontinente hinweg mit einem gemeinsamen Hobby.

Online Casinos

Die beliebteste Form des Online Casino Spiels dürfte heute der Slot sein, oder auch der Spielautomat. Das Spiel um Geld oder auch Punktgewinne kennt keine Grenzen. Online-Gaming hat sich rasant ausgeweitet und ist auf jeder nur erdenklichen Plattform zu finden. Selbst bei sozialen Netzwerken kann man einige Glücksspiele finden.

Die Spielautomaten existieren zu Hunderten, viele werden von erfolgreichen Filmen adaptiert wie z. B. die Marvel Comic Serie, die man inzwischen fast alle als Spielautomat findet, sei es Hulk, Iron Man oder Spiderman.

Die Größe, auf welche die Industrie angewachsen ist, erfordert eine strenge Regulierung, hier wie anderswo gibt es schwarze Schafe, deshalb haben viele Regierungen strenge Vorschriften entwickelt, um Jugendliche und auch naive Spieler vor diesen zu schützen. Grundsätzlich ist das Glücksspiel in Casinos, Online oder offline für Jugendliche untersagt. Erwachsene erfreuen sich nach wie vor der tollen Auswahl, die man nun hat. Die Konkurrenz ist so groß, dass sich die Anbieter gegenseitig überbieten, sowohl mit den Spielen als auch mit Bonusangeboten für neue Kunden. Weit entfernt sind nun die Tage der Ataris und des nervigen Ping-Pongs der Sportkollektion.

