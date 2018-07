Die große Musical – und Operettengala in Cunewalde

Das Original am 31.08.2018 im Haus des Gastes „Blaue Kugel“ in Cunewalde. Die von Publikum und Presse gefeierte „Musical – und Operettengala” ist auf Deutschlandtour und am 31.08.2018 ab 19.30 Uhr im Haus des Gastes „Blaue Kugel“ in Cunewalde zu erleben. Top-Solisten mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren in einer zweieinhalbstündigen Show das Beste aus über 15 der, lt. Umfragen, beliebtesten Musicals und Operetten. Es werden ausschließlich die Originalmelodien aufgeführt.