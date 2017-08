Dorffest Weifa vom 18. bis 20. August

Wir feiern den Sommer im höchsten Ort vom Landkreis Bautzen – in Weifa. Mit einem bunten Programm wollen wir als „Weefner Vereine“ alle Gäste des Oberlands ansprechen, um zusammen eine gute Zeit zu verbringen. Das Festwochenende beginnt am Freitag um 19:00 Uhr mit der Bierprobe und der Bareröffnung im Festzelt. An diesem ersten „Feierabend“ versprechen DJ Tom Deelay mit Live-Sängerin JeLa bereits musikalische Leckerbissen für Jung und Junggebliebene. Partystimmung ist garantiert – versprochen! Nach einer kurzen Nacht wird den Hobbyfußballern des Oberlands am Samstag bereits früh Luft abverlangt: ab 11:00 Uhr werden im Rahmen des „Weefner Fußballturniers“ zum inzwischen 14. Mal die besten Kicker der Umgebung gesucht. Wie immer erhält jede der teilnehmenden Mannschaften eine kleine Anerkennung, aber nur die beste den begehrten Wanderpokal à Anmeldung unter: bolzen@vivalagosse.de. Zum Abend hin gilt es die Stollenschuhe dann endgültig gegen Tanzschlappen einzutauschen: Ab 20:00 Uhr zünden die Stimmungsgaranten Heiko Harig und Andy Thomas ein musikalisches Feuerwerk. Freut euch auf einen lustigen und ereignisreichen Abend mit einer Vielzahl von Showeinlagen! Heiter und kunterbunt beginnt auch gleich wieder der Sonntagvormittag: Wie schon in den letzten Jahren wird Moritz Trauzettel um 10:30 Uhr die Sprösslinge von nah und fern mit dem selbstinszenierten Puppentheaterstück „Vom Fischer und seiner Frau“ begeistern. Für die großen Gäste steht ab 10:00 Uhr ein gekühltes Hopfengetränk parat, ehe sich ab 11:30 Uhr alle Ihren Hunger an der Gulaschkanone stillen können. Aber auch eure Ohren sollen verwöhnt werden: Ab 13:30 Uhr bitten die Schlegler Blasmusikanten zum gemütlich beschwingten Kaffeekonzert. Als Highlight für unsere Kleinen kommt am Sonntag noch das Spielmobil mit vielen spannenden Spielen. Alt und Jung fiebern dann gemeinsam am Nachmittag der Auslosung der ganztägigen Tombola für einen guten Zweck entgegen – Hauptpreis: ein küchenfertiges Reh! In geselliger Runde lassen wir anschließend mit bester Live-Musik von „Budgi“ das Dorffest der Weifaer Vereine langsam ausklingen. Keine Spur von Langeweile also über das komplette Wochenende. An allen Tagen sorgen wir mit Süßem, Herzhaftem und Gut-Gekühltem für das leibliche Wohl. Neben dem Festprogramm kann man sich an Ratz- und Losbude sowie beim Preiskegeln und auf der Hüpfburg amüsieren.