DRESDNER OSTERN mit Internationaler Orchideenwelt

Die DRESDNER OSTERN, die größte und beliebteste Publikumsmesse in Dresden, lädt traditionell kurz vor dem Osterfest, vom 28.- 31. März 2019, in die MESSE DRESDEN ein. Eine bunte Angebotsvielfalt aus den Bereichen Garten, Tiere, Kunsthandwerk, Familie, Freizeit & Tiere sowie der Frühjahrsmarkt versetzen die Besucher in Frühlingslaune. Rund 350 Aussteller werden im Messegelände vertreten sein, wenn die DRESDNER OSTERN die Tore öffnet.

Blütenreich und faszinierend zugleich: Die Internationale Orchideenwelt findet im Rahmen der DRESDNER OSTERN statt. Züchter aus 4 Kontinenten zeigen eine Schau von Weltniveau mit über 20.000 Pflanzen und 100.000 Blüten in der HALLE 1. Die Internationale Orchideen-Welt 2019 wird von der MESSE DRESDEN in Kooperation mit der Deutschen Orchideen-Gesellschaft veranstaltet und ist die größte Orchideenschau Europas.

Die NACHT DER ORCHIDEEN ist mittlerweile eine etablierte Abendveranstaltung. Alle Blumenfreunde und insbesondere Orchideenliebhaber sind am 29. März 2019 angesprochen, um die besondere Atmosphäre der Orchideenausstellung am Abend mit weniger Besuchern als tagsüber zu genießen. Prachtvoll beleuchtete Schaustände laden in einem exotischen Ambiente zum Flanieren ein. Orchideenzüchter führen darüber hinaus durch die Ausstellung und beraten zur Haltung und Pflege der Pflanzen. Tickets sind im Vorverkauf, aber auch an der Abendkasse erhältlich.

Floristik vom Feinsten zeigt der Fachverband Deutscher Floristen. Die sächsische Landesmeisterschaft der Floristen steht unter dem Motto „Mit Blumen rund um die Welt“.

Beim Straußwettbewerb werden tolle Sträuße zum Thema „Ein Frühlingsstrauß für Dresden“ präsentiert. Die besten Sträuße werden am Sonntag (31.03.19) ab 15 Uhr versteigert. An allen Tagen zeigen Floristen ihr Können beim Schaubinden.

Unter dem Motto „Erlebniswelt Kleingarten“ präsentiert der Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde“ e. V. die Verknüpfungen von Gartengestaltung und dem Anbau von Obst und Gemüse, Gewürz- und Heilkräutern, von Erholung und Gartenarbeit und dem, was daraus entstehen kann. Mit ihren vielfältigen Angeboten tragen die Aussteller und Akteure der „Erlebniswelt Kleingarten” bei, dass diese Vielfalt nicht nur für Gartenfreunde erlebbar wird. Große und kleine Messebesucher erfahren Wissenswertes, können gesunde Gartenerzeugnisse kosten und basteln. Einen großen Erfahrungsschatz vermittelt das unterhaltsame Programm auf der Bühne der Kleingärtner.

Umrahmt wird die Messe durch ein umfangreiches und buntes Bühnenprogramm für die ganze Familie. Auf der Bühne in der Halle 4 gibt es vielfältige Unterhaltung mit Kindertheater, diversen Shows, verschiedenen Bastel- Angeboten und dem Besuch des Osterhasen.

In diesem Jahr ist Christian Lais der Orchideentaufpate. Die Taufe findet am 28.03.19 um 11 Uhr auf Bühne in der HALLE 1 statt. Im Anschluss ist der beliebte Schlagersänger in einem

45-minütigem Konzert inklusive Autogrammstunde zu erleben.

Am Veranstaltungsfreitag (29.03.19) gibt Stargast Anthony Weihs ein Konzert. Der sympathische und ausdrucksstarke Sänger begeistert seit vielen Jahren sein Publikum und erfreut mit seinen Hits um 14 Uhr auf der Bühne in der HALLE 1 das Publikum der DRESDNER OSTERN.

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Sonntag (28.-31. März 2019)

10 bis 18 Uhr

NACHT DER ORCHIDEEN

Freitag (29.03.19), 19 bis 23 Uhr

Eintrittspreise

Vollzahler 9,00 €

Ermäßigt* 7,50 €

Familienkarte** 20,00 €

Single-Familienkarte*** 12,00 €

Kinder von 7-14 Jahre 4,00 €

Kinder bis 6 Jahre FREI

Seniorentag (28.03.) 7,00 €

Gruppen (ab 10 Personen /

Preis pro Person) 7,50 €

NACHT DER ORCHIDEEN 12,00 €

inkl. 1 Glas Sekt + freies Parken auf P7

* Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Rentner, Hartz IV-Empfänger, Menschen mit Behinderung

** 2 Erwachsene + 2 Kinder bis 14 J.

*** 1 Erwachsener + 2 Kinder bis 14 J.

Alle näheren Infos unter www.dresdner-ostern.de

Bildnachweis: MESSE DRESDEN / Daniel Gammert

