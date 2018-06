Drogenhändler festgenommen – drei Kilogramm Marihuana sichergestellt

Nach einem Zeugenhinweis hat die Kriminalpolizei am Mittwoch in Schönbach ein Wohnhaus durchsucht. Das Rauschgift-kommissariat hatte Kenntnis erhalten, dass auf dem Grundstück an der Löbauer Straße eine größere Menge Betäubungsmittel lagern soll. Der Verdacht bestätigte sich. In den Wohnungen der dort lebenden Familie fanden speziell ausgebildete Spürhunde und Beamte des Einsatzzuges der Polizeidirektion an mehreren Stellen verkaufsfertig abgepacktes Marihuana. Es lagerte mit unterschiedlichen Grammmengen in mehreren Plastikbeuteln. Insgesamt stellten die Polizisten ca. drei Kilogramm des Rauschgiftes sowie mehrere Messer und ein Luftgewehr sicher. Den 23-jährigen Haupttäter nahmen die Kriminalpolizisten vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Haftrichter am Amtsgericht Görlitz am Donnerstag Haftbefehl gegen den jungen Mann. Es wird wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Dies ist mit Freiheitsstrafe von fünf Jahren bis zu 15 Jahren bedroht.