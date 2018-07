enviaM baut 106 neue öffentliche Ladestationen für Elektroautos

enviaM baut die öffentliche Ladeinfrastruktur in Ostdeutschland weiter aus. Bis Frühjahr 2019 will der Energiedienstleister seine Anzahl an Ladestationen für Elektroautos in der Region vervierfachen. Die Unternehmensgruppe erhält Fördermittel für den Aufbau von 106 neuen Ladesäulen aus dem zweiten Aufruf des Bundesprogramms Ladeinfrastruktur. Die Bundesregierung will bis 2020 rund 300 Millionen Euro in den Ausbau von Ladeinfrastruktur investieren.

Die Errichtung der neuen Ladesäulen, ausschließlich Normalladesäulen, kostet insgesamt rund 1,5 Millionen Euro und wird mit rund 515.000 Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Sie werden im gesamten enviaM Vertriebsgebiet in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen- Anhalt und Thüringen entstehen. Geplant ist, die Ladesäulen

spätestens im Frühjahr 2019 in Betrieb zu nehmen. Bereits im ersten Förderaufruf des Bundesprogramms hatte enviaM positive Förderbescheide für 23 Schnellladesäulen erhalten, von denen bereits zehn umgesetzt sind.

Aktuell betreibt enviaM in Region über 40 Ladesäulen an eigenen und öffentlichen Standorten. Seit der Eröffnung der ersten Ladestationen im Jahr 2011 wurde hier der Strom kostenlos abgegeben. Inzwischen bietet enviaM ein einfaches und günstiges Elektromobilitätsprodukt an, das ab August auch auf alle Ladesäulen angewendet wird. Mit „Mein Autostrom unterwegs“ wird Privat- und Gewerbekunden das komfortable Tanken an den öffentlichen Ladesäulen der enviaM und des innogy-Ladeverbundes zu einheitlichen Preisen ermöglicht. Insgesamt stehen über 2.400 öffentliche Ladepunkte im gesamten Bundesgebiet bereit.

Die Freischaltung an den Säulen erfolgt entweder per Ladekarte oder Smartphone- App. Außerdem ist die ad-hoc Bezahlung per Smartphone ohne vorherige Registrierung möglich. Kunden mit einem Vertrag bei anderen Anbietern können die Ladesäulen ebenfalls nutzen. Der Preis für den Ladevorgang hängt dann von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Anbieter ab.