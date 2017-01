Erlebniswelt SteinReich öffnet in den Winterferien

Klirrende Kälte, Eis und Schnee verzaubern die Erlebniswelt SteinReich in einen winterlich-romantischen Familienpark. In den Ferien haben Klein und Groß die einmalige Möglichkeit das SteinReich mitten im Winter zu besuchen. Vom 11. bis 26. Februar 2017 öffnet die Erlebniswelt von 10 bis 17 Uhr ihre Pforten und weckt Querkse, Kobolde und all die Helden aus den Sagen und Legenden der Sächsischen Schweiz aus dem Winterschlaf. Warm angezogen geht es auf Schatzsuche, in das Labyrinth und auf Entdeckertour. Klettern, spielen und Abenteuer machen Appetit und so warten im kuschlig-warmen SteinBeisser bei Kaminfeuer und heißer Schokolade auch köstliche Kinderspeisen wie Buttermilchplinsen und Krautnudeln auf hungrige Mäuler.

Zudem lädt das SteinReich-Team jeden Dienstag und Donnerstag in den Winterferien zur Bastelei mit Holz, Papier und Naturmaterialien zwischen 13 und 15 Uhr ein.

Auch an allen März-Wochenenden hat die Erlebniswelt SteinReich mir ihrem Restaurant, dem Museum und dem kleinen Lädchen für ihre Besucher geöffnet.

Alle Termine im Überblick:

Öffnungszeiten in den Winterferien: 11. – 26.02.2017 von 10 bis 17 Uhr

Bastelei: 14. / 16. / 21. / 23.02.2017 von 13 bis 15 Uhr (Unkostenbeitrag: 10 Euro/Kind)

Weitere Informationen: www.steinreich-sachsen.de

Copyright Foto: Erlebniswelt SteinReich / Frauke Herrmann