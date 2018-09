Ersatzneubau Brücke Teicha in der Gemeinde Radibor

Der Landkreis Bautzen plant, die Brücke am Ortsausgang Teicha in Richtung Uhyst zu erneuern. Das Bauwerk wird komplett abgerissen und neu aufgebaut. Eine Bauzeit von maximal 6 Monaten ist dafür eingeplant. Während der Wintermonate ruht die Baumaßnahme. Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Eine großräumige Umleitung wird ausgeschildert. Für Fußgänger ist eine provisorische Brücke neben dem geplanten Baubereich vorgesehen. Geplant ist ein Baubeginn am 17.09.2018. Über die Beendigung und Wiederaufnahme der Bauarbeiten im Zusammenhang mit der Winterpause wird gesondert informiert.

Für den Busverkehr ergibt sich folgende Änderung:

Die Haltestelle Teicha kann nicht bedient werden. Als Ausweichhaltestellen können die Haltestellen Milkel oder der Wendeplatz am Abzweig nach Wessel genutzt werden.