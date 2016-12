In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte an der Heringstraße in Bautzen die Fassade eines Büros der Partei AfD mit Steinen sowie mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln beworfen. Dabei wurden mehrere Scheiben beschädigt sowie die Fassade mit roter und blauer Farbe beschmiert. Die Sachbeschädigung fiel am Dienstagmorgen auf. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (tk)