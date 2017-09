Feiertagsbrunch am 3. Oktober im Findlingspark

Lecker essen, Ruhe genießen, erholen, spazieren gehen und sich an der blühenden Heide erfreuen – das alles können die Besucher im Findlingspark am 3.Oktober erleben. Der Gastronom des Findlingsparks, ISS VSG, bietet an diesem Feiertag von 10.00 bis 14.30 Uhr ein Brunchbuffet mit Frühstücksköstlichkeiten, frischen Salaten, Obst, ausgefallenen Vor- und Hauptspeisen, Desserts und Getränken an. Das komplette Menu finden Sie auf unserer Facebookseite.

Zusätzlich dazu startet am großen Stein um 11.30 Uhr ein geführter Spaziergang durch den Park. Das gesamte Paket (Eintritt, Brunch und Führung) kostet 28,50 € für Erwachsene und 12,50 € für Kinder (4 bis 16 Jahre.) Ticketreservierung über info@findlingspark-nochten.de oder telefonisch 035774-556352. Selbstverständlich können Sie den Park auch ohne diese Extras zum normalen Eintrittspreis besuchen.

Herbst im Findlingspark erleben

Im Findlingspark taucht der Herbst Blüten und Blätter in leuchtende Farben. Die Sommerheide mit 130 Heidesorten zeigt ihre Pracht, bunte Astern und zarte Alpenveilchen stehen in voller Blüte. Im Teichgarten erfreut der blau-blühende Japanische Herbstenzian die Besucher und in wenigen Tagen wird die Papyrus-Sonnenblume auf der Halbinsel ihr fröhliches Gelb zeigen.

Der Findlingspark Nochten lädt derzeit auch zu vielen Veranstaltungen ein. Am 24.09 finden die große Herbstpflanzenbörse und das 10. Chorsingen statt. Kurz danach können Genießer am 3.Oktober an einem Feiertagsbrunch mit Parkführung teilnehmen. Auf Kreative und Bastler wartet am 17.10. ein Seifenworkshop. Schließlich sind am 29.10. alle Kinder mit Eltern und Großeltern zum Halloweenfest mit Heiko Harigs Kinderprogramm, Lampionumzug und Feuershow eingeladen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite: www.findlingspark-nochten.de