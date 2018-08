Fischsterben im Silbersee

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Bautzen rät derzeit davon ab, im Lohsaer Silbersee zu baden. Das Wasser des Sees hatte sich in den letzten Tagen so stark erwärmt, dass dort massenhaft Fische starben. Am 07.08.2018 wurden Wasserproben genommen. Die Proben wurden obligatorisch auf Bakterien, und zwar sogenannte intestinale Enterokokken und Escherichia coli untersucht. Bei beiden Bakterienarten handelt es sich um Darmbakterien, die durch Ausscheidungen von Mensch und Tier ins Gewässer gelangen. Die Befunde der Proben zeigen, dass die Grenzwerte für Badegewässer nicht überschritten wurden. Das Gesundheitsamt geht jedoch in Folge des Fischsterbens von einer Beeinträchtigung des Gewässers durch anderere Mikroben aus und empfiehlt vorsorglich, vom Baden im Silbersee abzusehen.

Die Landkreisverwaltung dankt an dieser Stelle der Gemeinde Lohsa, der Landestalsperrenverwaltung und dem Anglerverband für die gute Zusammenarbeit beim Beseitigen der Fischkadaver und beim Reinigen des Ufers.