Frauke Roth bleibt Intendantin der Dresdner Philharmonie

Im Beisein von Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch, dem Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalschutz, Manfred Wiemer und den Musikerinnen und Musikern der Dresdner Philharmonie hat Frauke Roth heute die Verlängerung ihres Vertrages als Intendantin der Dresdner Philharmonie unterschrieben (dem hatte der Stadtrat im Dezember 2016 zugestimmt).

Sie ist seit 2015 Intendantin der Dresdner Philharmonie und war bereits ab 2014 beauftragt, als designierte Intendantin die Bespielung des neuen Konzertsaales im Kulturpalast Dresden zu konzeptionieren. Der heute unterschriebene Vertrag gilt bis zum Jahr 2022.

Über Frauke Roth:

geboren und aufgewachsen in Hamburg, Studium der Querflöte in Freiburg und London, 1999 nach Engagements in Pforzheim und Rostock Konzertexamen an der Musikhochschule »Hanns Eisler« in Berlin, zugleich Flötistin bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und Mitwirkung in mehreren freien Kammermusikformationen, ab 1998 Managerin beim Ensemble Oriol Berlin, 2000/2001 Gründung der Kammerakademie Potsdam (hervorgegangen aus dem Ensemble Oriol und dem Potsdamer Persius Ensemble) als Hausorchester des Nikolaisaals in der brandenburgischen Landeshauptstadt, ab 2001 Leitung des erfolgreichen Konzert- und CD-Geschäfts der Kammerakademie und der Potsdamer Winteroper im Neuen Palais sowie kultureller Bildungsprojekte, band künstlerische Partner wie Albrecht Maier, Emanuel Pahud, Andreas Staier, Andreas Dresen und Achim Freyer an die Kammerakademie Potsdam, in dieser Zeit Verpflichtung der Chefdirigenten Sergio Azzollini, Michael Sanderling und Antonello Manacorda und rasche internationale Anerkennung, Lehrauftrag an der Sommerakademie für Aufführungskultur und Musikmanagement der Alfred-Töpfer-Stiftung und an der School of Design Thinking des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts, seit 2015 Intendantin der Dresdner Philharmonie, lebt mit ihrer Familie in Dresden.

Foto: © Markenfotografie