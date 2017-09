Freikarten gewinnen fÃ¼r LebensArt Herbstzauber in GroÃŸharthau

Mehr als 130 Aussteller aus der Region und weiten Teilen Deutschlands sowie den benachbarten Ländern haben ihre Teilnahme am Großharthauer LebensArt Herbstzauber bereits zugesagt. Die Besucher erwartet eine Fülle ausgefallener Dekorationen und Geschenkartikel in dem herbstlichen Schlosspark.

Christian Schlender und Ulla Hiltafski vom Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH sind erfreut über den großen Zuspruch, den die dritte Auflage des Herbstzaubers in Großharthau erfährt: „Die Aussteller kommen mit vielen neuen Angeboten, die eine besondere Atmosphäre in den Schlosspark zaubern. Speziell Objekte mit moderner LED-Technik liegen im Trend. Aber auch Feuerobjekte – von der Fackel bis hin zum Kaminofen – vermitteln Gemütlichkeit in der dunklen Jahreszeit“, so Hiltafski.

Die stimmungsvoll illuminierten Pagoden der sorgfältig ausgewählten Anbieter unterstreichen die besondere Stimmung des Herbstzaubers und machen Lust auf mehr. Hochwertige Geschenke, die von Herzen kommen, inspirieren zum frühen Weihnachtseinkauf. Christian Schlender, der mit seinem Projektteam auch die Sommerveranstaltung der LebensArt in Großharthau betreut, zeigt sich begeistert von den „Must haves“ der Saison: „Der Herbstzauber vereint all die schönen Dinge im Schlosspark, mit denen das eigene Zuhause einfach noch schöner wird. Von kleinen Wohnaccessoires bis hin zu größeren Investitionen in das Zuhause, all diese Möglichkeiten sind am Wochenende vom 27. bis 29. Oktober in Großharthau gegeben“, erklärt er begeistert.

Winterliche Dekorationen und ausgefallene florale Kunstwerke stimmen wenige Wochen vor Weihnachten auf das Fest ein. Knapp acht Wochen oder 59 Tage trennen den Herbstzauber vom Heiligen Abend. Ideale Voraussetzungen, um bereits jetzt an die Geschenke zu denken, wie Schlender findet: „Speziell männliche Besucher können bei uns stressfrei schöne Geschenkideen in großer Auswahl finden, die ihre Liebsten zum Fest begeistern. Kuschelige Kaschmirschals, edler Schmuck aus kleinen Manufakturen oder Delikatessen aus aller Welt machen die Auswahl leicht.“ Großen Wert legen die Organisatoren bei der Auswahl der Anbieter auf Besonderes: „Uns ist es wichtig, dass die schönen Dinge nicht an jeder Ecke erhältlich sind. Durch die Auswahl kleiner Manufakturen ist dies gewährleistet. Die Besucher können bei uns Unikate erwerben, die ihren Preis wert sind“, so Schlender.

Herbstliche Dekorationen, kunsthandwerkliche Vorführungen und Mitmach-Aktionen machen die beliebte Messe zum Vergnügen. Das Angebot reicht hierbei von Kürbisschnitzen bis hin zu mitreißenden Walking-Acts im gesamten Park. Lichtinstallationen in den Pagoden der Aussteller und die farbenfroh-herbstliche Beleuchtung der knorrigen Bäume sorgen für eine ganz besondere Stimmung.

Auch das Angebot der Gastronomie ist ganz der Jahreszeit angepasst: Duftende Waffeln und aromatischer Punsch machen Lust zum Verweilen an den flackernden Feuerkörben. Je nach Vorliebe können die Besucher Schwein am Spieß oder vegetarische Gemüsepfannen genießen. Hinzu kommen Kaffee und Kuchen in reicher Auswahl und viele weitere Spezialitäten.

Wer den Genuss auch zu Hause fortsetzen möchte, kann sich mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt versorgen: Von alpenländischen Schmankerln bis hin zu speziellen Gewürzen für die marokkanische Küche reicht das Angebot. Auch dabei gilt es bereits an das Weihnachtsfest zu denken: Feine Liköre, Marmeladen und Chutneys sowie Essig und Öle aus mediterranen Ländern sind beliebte Geschenke!

Der LebensArt Herbstzauber ist von 27. bis 29. Oktober geöffnet. Am Freitag und Samstag öffnet die Messe jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, ermäßigt sieben. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm finden Sie hier unter www.lebensart-herbstzauber.de

Wir verlosen dazu 5 x 2 Eintrittskarten.

Verlosung Stichwort: Herbstzauber Grossharthau

Einsendeschluß ist der 20. Oktober. 2017. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.