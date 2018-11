In diesem Jahr werden wieder Weihnachtsbäume aus dem Bautzener Stadtwald verkauft. Der Vorteil: sie sind besonders frisch, weil Interessenten die Bäume selber schlagen können. Wer sich an der Säge nicht so sicher fühlt, bekommt natürlich Unterstützung von den Waldarbeitern. Am Sonnabend, dem 15. Dezember 2018, werden am Ortsrand von Wuischke, direkt am Waldweg zum Czorneboh, von 9.00 bis 12.00 Uhr, 1 bis 2 Meter hohe Nordmanntannen angeboten.