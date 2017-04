FrÃ¼hjahrswanderung und Forst-Spaziergang

Die 23. Auflage dieser in den vergangenen Jahren gut angenommenen Veranstaltung wird vom Skiclub Sohland in bewährter Partnerschaft mit der Jokey Plastik GmbH, dem Forstrevier Sohland und der Forstbetriebsgesellschaft am 7. Mai ausgerichtet. Start und Ziel befinden sich im Sohlander Ski-Areal an der Tännichtschanze. Teilnahmemeldungen können ab 12.45 Uhr abgegeben werden. Die Wanderstrecken betragen wahlweise ca. 10 bzw. 15 km, sie sind markiert und verlaufen grenz-überschreitend (bitte Personaldokumente mitführen). Die Wanderfreunde können individuell bis 13.30 Uhr die Tour in Angriff nehmen. Der Revierförster beginnt seinen geführten Spaziergang über 6 bis 8 km 13.15 Uhr.

Nach ihrer Rückkehr wird den Teilnehmern eine kostenlose Stärkung angeboten und es erfolgt auch wieder die Verlosung einiger Sachpreise. Der Imbissstand an der Schanze ist ab 12 Uhr geöffnet.