Görlitzer Tourismus wächst deutlich

Mit insgesamt 281.779 gewerblichen Übernachtungen und 130.129 Gästeankünften schließt Görlitz 2016 sein erfolgreichstes Tourismusjahr ab. Das bisherige Rekordjahr 2015 konnte mit einem Plus von 9,1 % bei den Übernachtungen und sogar 10,1 % bei den Ankünften deutlich übertroffen werden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste bleibt stabil bei 2,2 Tagen.

Das Wachstum zeigte sich 2016 konstant in fast allen Monaten und auf allen Märkten. So bleibt Deutschland der wichtigste Quellmarkt (92,9% der Übernachtungen), die Auslandsübernachtungen konnten leicht gesteigert werden (7,1%). „Über die überdurchschnittliche Entwicklung der Tourismuszahlen freuen wir uns sehr. Das ist ein Erfolg aller Akteure vor Ort und zeigt, dass sich Görlitz mit einem qualitativ hohen, vielfältigen touristischen Angebot und einem wirkungsvollen Standortmarketing erfolgreich als Städtereiseziel behaupten kann“, kommentiert Eva Wittig,

Marketingleiterin der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) den Erfolg. Die kontinuierlichen Vermarktungsmaßnahmen der EGZ leisteten dafür einen wichtigen Beitrag. Beispielhaft dafür steht das Winter-Weihnachtsmarketing, mit dem Görlitz als attraktives Advents-Reiseziel einschließlich des Schlesischen Christkindelmarkts und der neuen Eislaufbahn gezielt und umfassend beworben wurde. Folgerichtig ist im Dezember eine überdurchschnittlich hohe Steigerungsrate von knapp 30 % bei den Gästeankünften zu verzeichnen, die Übernachtungen legten um nahezu 21 % im Vergleich zum Vorjahr zu. „Es ist ein hoher Anspruch, dieses Niveau zu halten und natürlich langfristig auszubauen“, so Andrea Behr, Geschäftsführerin der EGZ. „Dazu wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern in Görlitz und der Oberlausitz neue touristische Reiseanlässe schaffen. Auch im aktuellen Entwicklungsthema Görlitz am See sehen wir für die Zukunft ein großes Potenzial. Mit spannenden Marketingthemen wie Filmstadt möchten wir zudem eine hohe Aufmerksamkeit erreichen.“

In den letzten zehn Jahren konnte Görlitz seine Übernachtungszahlen nahezu verdoppeln (Steigerung seit 2006 um 96%). Auch die Gästezahlen wurden um

beachtliche 73% seit 2006 gesteigert. Hinzu kommen ca. 2 Millionen Tagesbesucher.

Text: Eva Wittig

Foto: Moritz Kertzscher