Gospelworkshop â€“ jetzt anmeldenâ€¦

… zum mitgospeln, mitklatschen und mitgrooven mit dem Gospelchor Großröhrsdorf.

Vom 17. bis 19. November 2017 laden wir ins Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf zu unserem alljährlichen Workshop ein. Für Originalnoten, Verpflegung und Räumlichkeiten wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 39€ erhoben. Anmeldeschluss ist der 7. November 2017.

Das Resultat der gemeinsamen Probenarbeit ertönt beim großen Abschlusskonzert am 19. November 2017, 16 Uhr, in der Stadtkirche Großröhrsdorf. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!

Infos & Anmeldung unter gospel-chor.com/workshop-2017

