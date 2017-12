Großes Fußballturnier im Landkreis

Am Samstag, dem 13.Januar, steigt ab 15 Uhr in der Kamenzer Sporthalle am Bildungszentrum, nahe dem Flugplatz, das traditionelle Herrenfußballturnier für Mannschaften aus dem Westlausitzer Fußballverband. Mit dem mittlerweile 7. Richter Bauelemente-Cup erweitert der Fußballverband des Landkreises Bautzen weiterhin sein ganzjähriges Fußballangebot für den Erwachsenenbereich.

Dem Aufruf des Fußballverbandes folgten zehn Mannschaften.

Für alle Nachwuchsmannschaften finden im Rahmen der ewag Kamenz – Hallenwettbewerbe fast 50 Turniere seit 2010 jeweils von Dezember bis Februar statt. Durch diesen Richter Bauelemente – Cup für Männermannschaften, der neben den Verbands-Hauptsponsoren Ostsächsische Sparkasse Dresden und der ewag kamenz maßgeblich durch die in Pulsnitz ansässige Richter Bauelemente GmbH unterstützt wird, sollen die Fußballbegeisterten Fans in der Fußballarmen Zeit an einem weiteren Wochenende auf ihre Kosten kommen.

Die bisherigen sechs RB-Cup – Sieger sind der Bischofswerdaer FV 08 II., SV Zeißig (2x), SV Gnaschwitz-Doberschau, sowie der diesjährige Pokalverteidiger LSV Bergen (2x).

Zum zweiten Mal sind es zehn Mannschaften aus dem gesamten Landkreis, die der WFV-Einladung folgten. Diese spielen am 13.01. ab 15 Uhr in zwei Gruppen „Jeder gegen Jeden“ und ermitteln danach durch Platzierungs- und Finalspiele den sechsten Cup-Sieger des Landkreises Bautzen.

Gruppeneinteilung:

Gruppe A Gruppe B

SV Kleinwelka 1920 SV Aufbau Deutschbaselitz

SC Kleinhänchen LSV Bergen 1990

Arnsdorfer FV Hoyerswerdaer FC

FSV Bretnig-Hauswalde SV Blau-Weiß Neschwitz

SV Budissa 08 Kleinbautzen SV Zeißig II.

Der Einlass beginnt ab 13:30 Uhr. Das Team der Sportgaststätte des SV Aufbau Deutschbaselitz sorgt für die gastronomische Bewirtung zu moderaten Preisen.