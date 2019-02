HAUS-GARTEN-FREIZEIT & mitteldeutsche handwerksmesse

Der Traum von den perfekten vier Wänden ist endlos und anspornend zugleich. Irgendetwas gibt es Zuhause schließlich immer zu tun. Alles, was es braucht, sind gute Ideen – und die gibt es vom 23. Februar bis 3. März 2019 auf der Leipziger Messe. Dann präsentieren über 1.000 Aussteller aus rund 20 Ländern auf der HAUS-GARTEN-FREIZEIT und der mitteldeutschen handwerksmesse innovative Ansätze, trendige Anregungen und praktische Evergreens rund ums eigene Heim. Und apropos weit: Mit der Erlebniswelt „Faszination Vietnam“ entführt die Veranstaltung ihre Besucher nach Fernost.

„In diesem Jahr rücken die HAUS-GARTEN-FREIZEIT und die mitteldeutsche handwerksmesse thematisch enger zusammen, als je zuvor“, verrät Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH. „Mit den gemeinsamen Topics ‚Modernes Bauen‘ und ‚Grünes Wohnen‘ vereinen beide Messen topaktuelle Trendthemen, die früher oder später für jeden von uns eine wichtige Rolle spielen.“ Neben den Angeboten der Aussteller auf 64.000 Quadratmetern erwartet die Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm und eine exotische Erlebniswelt.

„Faszination Vietnam“ – eine Reise nach Fernost

Seit vielen Jahren verbinden Leipzig und Vietnam freundschaftliche Beziehungen. Das zeigt sich neben der Städtefreundschaft mit Ho-Chi-Minh-Stadt, auch in der vor Ort lebenden vietnamesischen Gemeinde, die zu den größten Deutschlands zählt. Im Frühjahr 2019 hält diese Freundschaft auch auf der HAUS-GARTEN-FREIZEIT Einzug. „Faszination Vietnam“ reiht sich in die jährlich wechselnden Erlebniswelten der Glashalle ein und zeigt das Land in allen Facetten. Traditionell und modern zugleich stellen die vietnamesischen Gäste ihre Heimat als attraktives Reiseziel mit vielfältiger Kultur vor. Die Schau wird dabei ein Erlebnis für alle Sinne – mit köstlicher Gastronomie, sehenswertem Kunsthandwerk, Showeinlagen uvm.

Modernes Bauen: natürlich, barrierefrei, umweltfreundlich

Bauen wird immer anspruchsvoller. Sowohl im Neubausektor als auch im Bereich Renovierung und Restauration geht es längst nicht mehr bloß um Funktionalität. Aspekte der Umweltfreundlichkeit sind immer mehr gefragt. Aktuell bleiben Evergreen-Themen wie Energieeinsparung, Energieeffizienz und Barrierefreiheit. Hinzu kommt der Wunsch nach natürlicher Optik als Trend im Bereich Fassaden sowie Lösungen für ökologische Dachbedeckungen. Die HAUS-GARTEN-FREIZEIT und die mitteldeutsche handwerksmesse setzen „Modernes Bauen“ deshalb 2019 als Schwerpunkt und zeigen alles Wissenswerte dazu im neuen Fachtreffpunkt Bauen. Im Fokus stehen „Barrierefreies Bauen“ und „Modernes Heizen“.

Grüner Daumen, grünes Licht, grünes Wohnen

Eine eigene grüne Oase in Haus, Hof oder Garten zur Entspannung und Erholung ist der Traum Vieler. Oftmals scheitert die Umsetzung an Platzmangel oder am Budget. Die HAUS-GARTEN-FREIZEIT und mitteldeutsche handwerksmesse schaffen Abhilfe. Hier gibt es große und kleine Ideen für jedes Zuhause und jeden Geldbeutel. Auf der neuen Aktionsfläche „Grünes Wohnen“ in Halle 1 laden neben der Landhausküche auch ein Gartenworkshop-Bereich und eine Do-It-Yourself-Area ein, sich Inspiration zu holen und neue Ansätze direkt selbst auszuprobieren. Dabei stehen vor allem die Themen urbaner Gartenbau und Selbstversorgung sowie allgemeine Nachhaltigkeit im Fokus. Die traditionell beliebte große Gartenlandschaft trägt deshalb in diesem Jahr den Titel „Grüne Oasen für Mensch und Tier“ und zeigt unter anderem, wie der Schutz von Nützlingen im eigenen Garten gelingt.

Ein Ticket, drei Messen – das optimale Weihnachtsgeschenk

Das passt unter jeden Weihnachtsbaum: Das Kombiticket für die HAUS-GARTEN-FREIZEIT und die mitteldeutsche handwerksmesse gibt es ab sofort unter www.haus-garten-freizeit.de/tickets und www.handwerksmesse-leipzig.de/tickets zu kaufen. Am zweiten Veranstaltungswochenende (28. Februar bis 3. März) wird das Messeduo durch die Wassersportmesse Beach&Boat ergänzt. Die Messen sind täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarten gelten für alle drei Messen und kosten 13 Euro, ermäßigt 10,50 Euro.





Wir verlosen dazu 3 x 2 Eintrittskarten.Verlosung Stichwort: HAUS-GARTEN-FREIZEIT

Viel Erfolg.

Stichwort

E-Mail (Pflichtfeld)

[recaptcha]

Einsendeschluß ist der 20.02.2018. Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Fotos: Leipziger Messe GmbH