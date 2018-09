Heinrichsthaler zeigt Herz für Radeberg

Engagement, Herz und Leidenschaft für die Region: Die Heinrichsthaler Milchwerke GmbH unterstützen in diesem Jahr verschiedene Projekte in Radeberg mit einer Summe von insgesamt 10.000 Euro. Den Auftakt bildet der Radclub 1898 Radeberg e.V. Der Klub veranstaltet am 16. September 2018 den 9. Hüttertallauf. Zur Unterstützung wurde durch die Heinrichsthaler Milchwerke GmbH am Dienstagabend im Rahmen des Schnupperlaufs am Schloss Klippenstein ein Scheck in Höhe von 500 Euro überreicht. Weitere Projekte aus den Bereichen Soziales, Kultur und Sport folgen in den nächsten Wochen.

Uwe Lammeck, Geschäftsführer der Heinrichsthaler Milchwerke GmbH: „Unsere Heimatregion liegt uns als traditionsreiches Unternehmen sehr am Herzen. Wir freuen uns, mit dem 9. Hüttertallauf das erste Projekt in Radeberg zu unterstützen.“