Herrliche Desserts, die Sie in Bautzen probieren sollten

Bautzen hat nicht nur die Spree und die schöne Bautzener Altstadt zu bieten, es gibt noch viel mehr zu entdecken, zum Beispiel eine lebendige regionale Gastronomie. Wir haben uns auf die Suche nach einigen der besten Desserts gemacht, die Sie in Bautzen probieren können. Hier sind einige leckere Desserts, die Sie hier vor Ort kosten können:

Altbautzener Holunderkaltschale

Im sorbischen Restaurant Wjelbik.de in der Bautzener Altstadt können Sie eine Reihe von sorbischen Spezialitäten genießen. Hier finden Sie Gerichte nach Saison, wie beispielsweise eine hausgemachte Fleischsülze mit Remouladensauce, Zwiebeln und Bratkartoffeln oder eine gebratene Maishähnchenbrust mit Sherrysauce. Als Nachtisch gibt es luftige Joghurtmousse oder Crème brûlée mit Bourbon-Vanille verfeinert – uns ist aber vor allem die Altbautzener Holunderkaltschale mit hausgemachter Quarkmousse aufgefallen, die sehr schön präsentiert wird und köstlich schmeckt. Es lohnt sich sehr, hier die traditionellen Gerichte auszuprobieren! Vielleicht kennen Sie einige noch nicht.

Eierschecke ohne Boden und andere hausgemachte Kuchen und Torten

Ein hervorragendes Angebot an Kuchen gibt es in er Wein und Espressobar Goliath-bautzen.de. Kuchen und Torten werden im Haus täglich frisch zubereitet und sind von allerbester Qualität. Dieses Café ist fast immer gut besucht und der Besuch zahlt sich aus. Unter anderem bei Gästen beliebt ist die Eierschecke ohne Boden, der Kuchen mit Schokoladenmousse, die schwedische Apfeltorte sowie ein luftiger Kuchen mit Roter Grütze!

Zur Zeit hat das Lokal noch bis zum 12.05.2018 wegen Urlaubs geschlossen. Einzige Ausnahme ist der 05.05.2018, an dem zum Kneipen Live Fest aufgemacht wird. Am 13.05.2018, pünktlich zum Muttertag, ist das Lokal wieder geöffnet.

Tiramisutorte, Zitronenkuchen und Erdbeersahnetorte

Die Konditorei Dieter Marx auch bekannt als Konditorei-in-bautzen.de, die auch einige Cafés, u. a. am Postplatz oder in der Neustadt betreibt, ist auf die Herstellung von feinsten Torten spezialisiert. Sie kann auf eine über 100 jährige Geschichte zurückblicken und bietet auch Hochzeitstorten sowie Torten und Kuchen für verschiedene Anlässe an. Zum Angebot zählen eine herrlich cremige Erbeertorte, ein Tiramisukuchen oder eine Zitronentorte. Es gibt hier auch Bienenstich, Eierschnecken und Obstkuchen.

Vielfalt auch aus anderen Regionen

Es gibt eine Vielfalt an guten Kuchen und Desserts in der Stadt, die aus anderen Ecken Deutschlands sowie aus der internationalen Küche stammen. Die regionalen Speisen Deutschlands und internationale Gerichte werden für viele Menschen immer zugänglicher, da im Internet Rezepte ausgetauscht werden und kreative Köpfe zusammenkommen können. Von in Bautzen hausgemachten Croissants und französischen Baguettes in der Bäckerei Neumann bis hin zum Restaurant Shalimar, das indisch-pakistanische Spezialitäten anbietet, gibt es viele kulinarische Köstlichkeiten, die entdeckt werden wollen.

Auch der Lieferservice nimmt in Deutschland immer weiter zu, durch den herzhafte Speisen und feine Desserts aus verschiedenen Regionen Deutschlands nach Hause bestellt werden können. So bietet eine der größten Lieferfirmen, der Anbieter Deliveroo.de, neben heimischen Speisen auch internationale Gerichte an wie zum Beispiel das amerikanische Raspberry Shortcake mit Zitronenglasur oder kleine chinesische Germknödel mit Schokoladenfüllung an. Die Auswahl wird also immer größer und Spezialitäten aus Bautzen können so wiederum ein viel breiteres Publikum erreichen, als sie es sowieso schon tun.

Die Stadt Bautzen hat noch viel mehr als leckere regionale Spezialitäten zu bieten. Jetzt, wo das Wetter langsam etwas besser wird, können im Caffé Creme Venezia köstliche, hausgemachte Eisspezialitäten gekostet werden. Die Bäckerei und Konditorei Fehrmann bietet eine Reihe von guten Backwaren und Torten und führt auch Torten für Kindergeburtstage. Die Bäckerei Rieß ist auch unbedingt empfehlenswert. Wenn Sie sich auf die Suche machen, finden Sie sicherlich noch viele weitere köstliche Nachspeisen oder Sie probieren die, die wir in diesem Artikel vorgestellt haben – am besten beim Anschauen von neuen Serien. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den süßen Versuchungen!