HOLIDAY ON ICE Erfolgsshow ATLANTIS in Dresden

75 Jahre HOLIDAY ON ICE : Anlass, atemberaubenden Eiskunstlauf und mitreißendes Showereignis auf höchstem Niveau zu feiern. Mit dabei sind die Publikumslieblinge Valentina und Cheyenne Pahde, für die mit der Show ATLANTIS ein Kindheitstraum in Erfüllung geht.

Die gebürtigen Münchnerinnen entdeckten schon als Kinder ihre Leidenschaft für Eiskunstlauf und bestritten bis zu ihrem zehnten Lebensjahr erfolgreich Wettkämpfe.

Das Ziel war damals klar: HOLIDAY ON ICE. „Mit HOLIDAY ON ICE geht unser großer Traum in Erfüllung und wir sind stolz ein Teil dieses großartigen Teams zu sein. “ , so Valentina Pahde. Ihren Traum leben die Zwillinge bereits seit der Saison 2017/18, in der sie zu ausgewählten Terminen für ATLANTIS die Eisshowbühne betraten. Auch Cheyenne Pahde ist begeistert: „Wir freuen uns schon wahnsinnig. Ein Teil dieser Show zu sein und gemeinsam mit dem Publikum 75 Jahre HOLI DAY ON ICE zu feiern ist unbeschreiblich.“ Valentina und Cheyenne Pahde sind in der Messehalle I am 16.02.2019 um 13:00 Uhr mit insgesamt vier Auftritten pro Show – inklusive Finale – Teil des ATLANTIS Show – Cast.

Die Erfolgsproduktion zeigt mit einer Hommage an das versunkene Paradies Momentaufnahmen aus Leben und Liebe des prachtvollen Inselreichs. Der Mythos um Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern im Meer versank, beflügelt bis heute den Entdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern – und unsere Phantasie.

Das Produktionsteam um Robin Cousins, Creative Director und Choreograf, bringt dafür eine mitreißende Live- Show auf das Eis und setzt das Können und die Leidenschaft der Eiskunstläufer mit allen Mitteln der Bühnenkunst spektakulär in Szene . HOLIDAY ON ICE steht für Eiskunstlauf auf internationalem Top- Niveau und innovatives Live- Entertainment. Im Jubiläumsjahr lädt der Publikumsmagnet mit bis heute über 330 Millionen Zuschauern ein, bisher nicht dagewesene Eiskunstlauf – Performances auf höchstem künstlerischem und athletischem Niveau mitzuerleben. „Besonders jetzt wollen wir unserem Anspruch gerecht werden, Eis- Entertainment immer neu zu inszenieren und unvergessliche Momente zu kreieren“, so Peter O’Keeffe, CEO von HOLIDAY ON ICE. Vom 29. November 2018 bis zum 03. März 2019 tourt HOLIDAY ON ICE mit der Produktion ATLANTIS und einer weiteren Produktion durch insgesamt 25 deutsche Städte, Innsbruck und Wien.