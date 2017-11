HOLIDAY ON ICE Show TIME verzaubert in Dresden

In der HOLIDAY ON ICE Show TIME – Zeit für große Momente nehmen die Eiskunstläufer die Gäste in Dresden mit auf eine Reise durch die wohl eindrucksvollsten Momente des Lebens. Inspiriert von unvergesslichen Augenblicken, zaubert die erfolgreichste Eisshow der Welt mit seiner Produktion die einzigartigen Erinnerungen auf das Eis: Die erste große Liebe, der erste Kuss oder ein unvergessliches Abenteuer. Vom 15.02.2018 bis 18.02.2018 können so die Show-Besucher aus Dresden in der Messehalle 1 die Highlights des eigenen Lebens auf persönliche Weise Revue passieren lassen.

Die Shows in Dresden halten noch eine ganz besondere Überraschung bereit: Der Modedesigner Thomas Rath entwirft exklusiv Kostüme für die neue Produktion TIME. „Für HOLIDAY ON ICE zu designen ist eine große Ehre und tolle Herausforderung zugleich. Diese Show sprüht vor Energie, das steckt an. Mit meinen Kreationen mache ich das Finale von TIME zu einem Feuerwerk unvergesslicher Momente“, so Thomas Rath. Augenblicke, in denen man am liebsten die Zeit anhalten möchte, ganz nach dem Leitgedanken der HOLIDAY ON ICE Show TIME, lässt der Modeschöpfer die Hauptläuferinnen auf der spiegelglatten Bühne in fast magischem Glanz erstrahlen.

Eine weitere Besonderheit erwartet die Gäste in Dresden, denn in einer der Shows lassen HOLIDAY ON ICE und die Starläufer Annette Dytrt und Yannick Bonheur einen besonderen Moment für Gewinnerkinder wahr werden und eröffnen mit ihnen die Show.

TIME setzt bei der spannenden Reise durch die schönsten Momente auf traditionelle Elemente, gepaart mit faszinierenden Special Acts. Das völlig neue Musikkonzept sorgt in seiner einzigartigen Zusammenstellung für Ohrwurmgarantie. Die Lichtführung mit aufregenden Effekten unterstützt die Performances der wunderschönen Augenblicke und schafft mit einer stimmungsvollen Kulisse und Farbakzenten das Gefühl, als ob die Zeit sillstehen würde – als wären die Momente für immer auf dem Eis eingefroren.

Von November 2017 bis März 2018 tourt HOLIDAY ON ICE mit den Produktionen TIME und ATLANTIS durch 19 deutsche Städte und Wien. Ab sofort können sich alle – Eiskunstlauf-Liebhaber, HOLIDAY ON ICE Begeisterte und jeder, der neugierig geworden ist – die besten Plätze sichern. Tickets gibt es schon ab 24,90 €, für Kinder ab 14,90 € und sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.holidayonice.de oder unter 01805-4414* erhältlich.

Text: Rasch PR Manufaktur

Fotos: HOI Productions Germany GmbH