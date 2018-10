Jetzt starke Farben für alle mediven Kompressionsstrümpfe

Ab Oktober ist die Venentherapie mit mediven noch vielfältiger. Der Hersteller medi erweitert und vereinheitlicht die Farbpalette für rundgestrickte Kompressionsstrümpfe.

medi hat die beliebte Farbvielfalt des mediven elegance (leichte Materialstärke) auf die Strümpfe mit mittlerer und kräftiger Materialstärke mediven comfort, mediven plus und mediven forte ausgeweitet. Sie sind jetzt einheitlich in acht Standardfarben (darunter Hauttöne, Schwarz und Caramel) und den Trendfarben Violett und Royalblau erhältlich. mediven elegance und mediven plus gibt es zusätzlich in Magenta und Weiß. Auf Wunsch werden die Strümpfe mit Swarovski® Kristallen* veredelt. Die neuen Motive „Anker“, „Seerose“ und „Welle“ machen den Strumpf zum unverwechselbaren Hingucker (Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG).

Die neuen Trendfarben Royalblau und Violett sorgen für einen selbstbewussten Auftritt und sind der kombinationsstarke Farbhit der Saison.

Das begeistert auch die medi Markenbotschafterin Barbara Schöneberger: „Violett und Royalblau sind kräftige, strahlende Farben – sie sind sozusagen das Ausrufezeichen hinter jedem tollen Outfit.“ Für die stilsichere Kombination zum Outfit hat die bekannte TV-Moderatorin und Sängerin einen weiteren Tipp: „Die Strümpfe in der gleichen Farbe wie Rock oder Kleid wählen. Dann noch die Schuhe auf diesen Ton abstimmen – das streckt optisch wunderbar.“

Kompressionsstrümpfe sind die Basistherapie bei Venenleiden. Der Arzt kann sie bei medizinischer Notwendigkeit bis zu zweimal jährlich verordnen, im medizinischen Fachhandel werden sie angemessen.

Die Broschüre zum neuen Farbkonzept ist beim medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de erhältlich. www.medi.biz/Trendfarben, www.medi.biz/strumpffinder