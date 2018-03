Jonas Krautschick bleibt Budissa treu

Mit Jonas Krautschick bleibt ein weiterer Spieler aus der Region den Budissentreu. Die FSV Budissa Bautzen e.V. freut sich sehr, dass sich Jonas zu den Farben des Regionalligisten bekannt und einen fortführenden Vertrag für eine weitere Saison unterschrieben hat. Auch Jonas hat sich in Bautzen in die Herzen der Fans gespielt und nimmt zunehmend eine wichtige Rolle im Mannschaftsgefüge ein. Das Trainerteam hofft sehr, dass Jonas weiterhin unverletzt bleibt, dass er seine Rolle im Team weiter ausbaut und auch konsequent an seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten arbeitet.

Besonders freuen wir uns darüber, dass Jonas in Zukunft auch im Nachwuchs tätig sein wird. So es zeitlich mit seinen Trainingszeiten zusammenpasst, wird er als Co-Trainer im Nachwuchs seine fußballerischen Kenntnisse den jungen Budissen weitergeben.