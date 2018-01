Gast aus Fernost in Radebeul: Am 24. Januar stattete eine Delegation des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) in Begleitung von Bai Xiaoming, dem Vertreter einer chinesischen Handelsagentur, der NUDOSSI-Produktionsstätte einen Besuch ab. Nachdem Inhalte einer möglichen Zusammenarbeit ausgetauscht wurden, zeigte Geschäftsführer Karl-Heinz Hartmann Bai Xiaoming das Betriebsgelände.

Thomas Hartmann, NUDOSSI-Geschäftsführer: „Wir sind immer offen für neue Kooperationen und mit dem Export auf andere Kontinente vertraut. Solche offenen Gespräche sind wichtig, um auch die Herausforderungen zu diskutieren, die im Rahmen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ohne Frage im Raum stehen. Wir haben unsere Ansichten ausgetauscht und sind gespannt, welche Möglichkeiten sich aus dem Termin ergeben.“