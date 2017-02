Konzert des Ensembles „Schoole of Night“

Frank Pschichholz spielt am kommenden Sonntag an der Renaissancelaute. Er gründete 2005 in Berlin das Ensemble „Schoole of Night“.

Frank Pschichholz spielt am kommenden Sonntag an der Renaissancelaute. Er gründete 2005 in Berlin das Ensemble „Schoole of Night“.

Am Sonntag den 19. Februar um 17 Uhr lädt das Schlesische Museum zu Görlitz im Schönhof zu einem Konzert geistlicher Lieder mit der Sängerin Maria Skiba ein, die von Irene Klein und Frank Pschichholz an Renaissance-Instrumenten begleitet wird. Die drei Musiker aus Berlin nennen ihr Ensemble „The Schoole of Night“ und spielen seit über 10 Jahren alte Musik, inspiriert durch englische Musik für Laute und Gesang aus dem 16./17. Jahrhundert. Ihr Repertoire geht weit darüber hinaus, bei Auftritten in Polen und Japan haben sie die Theaterproduktion Hotel Dieu musikalisch begleitet, viele Musikinterpretationen des Ensembles wurden von Radiosendern in Deutschland und Polen gesendet und auf internationalen Festivals gespielt. Bei ihrem Görlitzer Konzert am kommenden Sonntag geht es um deutsche, polnische und litauische Texte und ihre Vertonungen aus der Zeit der Reformation in Polen-Litauen.

Während in der liturgischen Kirchenmusik des Mittelalters ausschließlich lateinische Texte gesungen wurden, war es im 16. Jahrhundert vor allem ein Anliegen der Reformation, die Gemeinde durch das gemeinsame Singen von Kirchenliedern in das Gottesdienstgeschehen einzubeziehen. Bekanntlich hat Martin Luther selbst zahlreiche Texte für den kirchenmusikalischen Gebrauch ins Deutsche übersetzt und eigene Kirchenlieder gedichtet. Die Reformation erreichte Polen-Litauen bereits in den 1520er Jahren, die Zahl der zum Protestantismus konvertierten Menschen war jedoch nie so groß, dass die Vorherrschaft der katholischen Kirche in Frage gestellt worden wäre. Doch gab es zeitweilig ein Nebeneinander der unterschiedlichen Konfessionen mit weitgehender Glaubensfreiheit.

Das Programm des Konzertes am 19. Februar spiegelt diese Vielfalt. Die einzelnen Musikstücke werden kommentiert und durch Illustrationen historischer Gesangbücher und Drucke bereichert.

Das Konzert ist ein Angebot des Schlesischen Museums begleitend zur Wanderausstellung „Kirchfahrer, Buschprediger, betende Kinder. 500 Jahre evangelisches Leben in Schlesien“ in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa in Potsdam.

Vor dem Konzert besteht um 16 Uhr die Möglichkeit, im Gespräch mit Pfarrer Cezary Królewicz mehr über evangelisches Leben in Polen zu erfahren. Zwei Mal monatlich wird in der Krypta der Peterskirche evangelischer Gottesdienst auf Polnisch gefeiert. Die kleine evangelische Gemeinde aus Zgorzelec kommt hier zusammen, die von Lubań/Lauban aus durch den Gemeindepfarrer Cezary Królewicz betreut wird. An diesem Sonntag sind sie Gast im Schlesischen Museum, um die Ausstellung „500 Jahre evangelisches Leben in Schlesien“ kennenzulernen.

Eintritt Konzert 17 Uhr: 10 Euro, Eingang Fischmarkt 5; Eintritt Gesprächsrunde 16 Uhr frei.

Reservierung: kontakt@schlesisches-museum.de oder 03581-87910

Foto © Schoole of Night.