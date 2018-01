Kooperation zwischen Beruflichen Schulzentrum und Studienakademie Bautzen

Praxisnahe und qualitativ hochwertige Bildung zur Sicherung des Fachkräftebedarfs – in dieser gemeinsamen Bestrebung unterstützen sich das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft und Technik Bautzen und die Berufsakademie Sachsen, Staatliche Studienakademie Bautzen ab jetzt gegenseitig aktiv. Anlässlich der Pressekonferenz zum ZUKUNFTSNAVI am 27. Januar 2018 unterzeichneten Frau Prof. Dr. Barbara Wuttke, Direktorin der Studienakademie, und Herr Uwe Richter, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft und Technik, eine Kooperationsvereinbarung. So sind z.B. aufeinander abgestimmte Angebote und gemeinsame Projekte Teil der Zusammenarbeit, durch die auch der Bildungsstandort Bautzen gestärkt wird.