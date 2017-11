Last Minute Reisen im Internet buchen

Was bedeutet Last Minute konkret?

Die Reiseveranstalter kaufen vor Saisonbeginn ein bestimmtes Kontingent an Flugplätzen und Hotelzimmer. Genau die Menge, von der der Reiseveranstalter denkt, sie verkaufen zu können. Stellt der Reiseveranstalter im Verlauf der Saison fest, dass Plätze übrigbleiben werden, erfolgt eine Preisreduzierung. So soll doch noch ein Verkauf der restlichen Plätze ermöglicht werden. Allerdings kann auch der umgekehrte Fall eintreten. Die Plätze sind relativ schnell verkauft. Der Reiseveranstalter versucht, die verbleibenden Plätze zu einem höheren Preis zu verkaufen. In beiden Fällen handelt es sich um Last Minute Angebote. Last Minute ist nicht unbedingt günstiger, lediglich die Zeit bis zum Abflug ist kürzer.

Welche Last Minute Reisen können online gebucht werden?

Es spielt keine Rolle, wohin die Reise gehen soll und welche Art von Urlaub man im Internet buchen möchte. Nahezu alle Reiseziele der Welt sind auch in den Last Minute Angeboten zu finden. Kreuzfahrten, Luxus-Reisen, Wellness-Reisen, Städtereisen und der klassische Badeurlaub sind in Last Minute Angeboten zu buchen. Wer flexibel ist und nicht an ganz bestimmte Reisezeiten gebunden ist, hat sehr gute Chancen seine Traumreise zu günstigen Konditionen im Internet zu finden.

Wann kann man buchen?

Gebucht werden können Last Minute Angebote bis zu einer Stunde vor Abflug. Bei manchen Anbietern kann die Buchung auch drei Monate vor Reiseantritt erfolgen. Der Zeitpunkt wann eine Last Minute Buchung möglich erfolgen kann, ist sehr unterschiedlich und von den einzelnen Anbietern abhängig. Die Fahrt zum Flughafen, um dort ein besonders günstiges Angebot zu bekommen, gehört der Vergangenheit an. Wer mit gepacktem Koffer am Flughafen steht, in der Hoffnung den günstigsten Flug zu bekommen ist auch nicht mehr besonders flexibel. Die Buchung lässt sich im Internet leichter durchführen, ist bequemer und man kann die Angebote vergleichen.

Wo können Last Minute Reisen im Internet gebucht werden?

L’tur ist Marktführer im Bereich Last Minute Angebote im Internet. Das Unternehmen bietet sogar zwei Varianten an. Es gibt Last Minute Angebote und Super Last Minute Angebote. Ein Super Last Minute Angebot bedeutet, die Buchung erfolgt ab 72 Stunden vor dem Abflug. L’tur vergleicht die Preise verschiedener Anbieter in Echtzeit. Sollte tatsächlich ein anderer Anbieter die Reise günstiger anbieten, wird bereits bei der Buchung bei L’tur ein Sofort-Rabatt abgezogen. Dennoch sollte man die Angebote vergleichen, da nicht alle Angebote automatisch mit L’tur abgeglichen werden. Bei L’tur besteht die Möglichkeit, Flug und Hotel selbst zu kombinieren. In manchen Fällen gelangt man zu einem günstigeren Ergebnis, als bei einem Pauschalangebot. L’tur ist eine hundertprozentige Tochter der TUI. Es gibt jede Menge Anbieter für Last Minute Reisen im Internet, hier eine kleine Auswahl:

Einige der Portale sind Vergleichportale, andere sind Anbieterportale. Es ist durchaus sinnvoll sich auf mehreren Portalen umzusehen und zu informieren.

Worauf muss bei der Buchung im Internet geachtet werden?

Eine Überprüfung der Voreinstellungen auf der jeweiligen Homepage ist wichtig. Es ist eigentlich nicht erlaubt, Voreinstellungen auf der Homepage vorzunehmen. Manche Anbieter halten sich leider nicht daran. Man sollte eventuell eingestellte Filter löschen, um tatsächlich das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Die Last Minute Angebote beinhalten unterschiedliche Leistungen. Ein Vergleich der Angebote lohnt sich daher immer. Der Leistungsumfang ist bei einem Vergleich besonders wichtig. Ein Vergleich lohnt sich insbesondere in Hinblick auf die Verpflegung, die Zimmerkategorie und die Kategorie des Hotels. Selbstverständlich sollte man auch bei einer Buchung im Internet das Kleingedruckte lesen. Ausflüge am Zielort, Mietwagen, Versicherungen und andere Leistungen sind Zusatzleistungen. Diese müssen extra gebucht werden. Dies ist jedoch bei fast allen Portalen problemlos möglich. Man sollte nur daran denken.

Welche Vorteile bietet eine Last Minute Buchung im Internet?

Der Hauptvorteil liegt sicher bei den Öffnungszeiten. Im Internet kann an sieben Tagen der Woche und vierundzwanzig Stunden am Tag gebucht werden. Die Buchung ist an jedem Ort möglich. Bequem zu Hause auf dem Sofa kann man die Angebote vergleichen, sich über die Urlaubsregion informieren und buchen. Es existieren unzählige Möglichkeiten und Portale, die Traumreise zu günstigen Konditionen zu finden. Man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen, in Ruhe alles Durchlesen und die Angebote vergleichen.