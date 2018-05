Malteser Notfallambulanz hat neuen Ärztlichen Leiter

Seit Kurzem ist Dr. med. Tilo Driesnack Leitender Oberarzt der Notfallambulanz des Malteser Krankenhauses St. Johannes in Kamenz. Der Anästhesist ist bereits seit über 20 Jahren mit dem Kamenzer Krankenhaus verbunden. 1967 geboren, in Königsbrück aufgewachsen, wurde er 1995 nach seinem Medizinstudium an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der TU Dresden hier Arzt im Praktikum und Assistenzarzt. Nach seiner Facharztausbildung im Krankenhaus Hoyerswerda wurde er Anästhesist in Kamenz. Seit 2005 ist er Oberarzt am Malteser Krankenhaus St. Johannes. Außerdem ist Dr. med. Tilo Driesnack seit mehr als 20 Jahren leidenschaftlicher Notarzt. Wochentags deckt er gemeinsam mit seinen ärztlichen Kollegen vom Malteser Krankenhaus die Notarztdienste im Raum Kamenz ab, nachts und am Wochenende ist er ebenfalls häufig als Notarzt im Einsatz.

Im vergangenen Jahr hat er die Voraussetzungen für die Zusatzqualifikation „Klinische Akut- und Notfallmedizin“ erworben. In seiner neuen Tätigkeit als Leiter der Notfallambulanz wird er unter anderem dafür sorgen, dass die Bedürfnisse der Patienten und die Wartezeiten besser aufeinander abgestimmt werden. In Zeiten hohen Patientenaufkommens wird Dr. Driesnack auch die Ärzte der Notfallambulanz unterstützen.

Foto: Malteser Sachsen-Brandenburg gGmbH